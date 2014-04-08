Переговоры в формате Украина-ЕС-США-РФ могут состояться в ближайшую неделю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Вопрос относительно даты переговоров сейчас согласовывается, сейчас о каких-то датах говорить не можем, но речь идет о ближайшем времени, ближайшей неделе”, - сказал он.

Перебийнис отметил, что Украина готова к переговорам с Россией, как в двустороннем формате, так и в четырехстороннем.Читайте такжеДата встречи в формате ЕС-США-Украина-Россия активно обсуждается - пресс-секретарь Эштон

“Мы готовы и в двустороннем формате, конечно, в формате четырехсторонних переговоров Украина – Россия - ЕС - США”, - сказал он.

По словам Перебийниса, Украина придерживается позиции, что только диалог может помочь развязать ситуацию, в которой сегодня находятся украинско-российские отношения.

Комментируя информацию об участии в этих переговорах представителей Востока и Юга Украины, Перебийнис отметил, что, в первую очередь, речь должна идти о переговорах официальных представителей Украины, России, США и ЕС. Он напомнил, что украинское правительство выражало готовность учитывать точку зрения граждан Украины из всех регионов.

“Когда идет речь о переговорах такого уровня, конечно, в них должны принимать участие официальные представители государств”, - сказал Перебийнис.Читайте такжеМосква готова к переговорам в формате РФ-США-ЕС-Украина

Как сообщал УНИАН, 7 апреля состоялся телефонный разговор Госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сегодня, 8 апреля, официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что обсуждается вопрос о проведении прямых переговоров на протяжении ближайших 10 дней между Украиной, Россией, США и ЕС для поиска путей снятия напряженности. Сейчас происходит обсуждение сроков и повестки дня этой встречи.

Сегодня Лавров сообщил, что Москва готова к переговорам в формате РФ-США-ЕС-Украина.Читайте такжеСША предлагают прямые переговоры Украина-РФ-США-ЕС

Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образования в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.

Однако РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами совершили попытки захвата органов государственной власти.