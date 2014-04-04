Лавров заявляет, что Россия не причастна к расстрелу Майдана

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве по итогам заседания министров иностранных дел стран - участниц СНГ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается возможностей каких-то совместных расследований с нашим участием, то преступление совершено не на нашей, а на украинской территории, мы к этим преступлениям не имеем, да и не могли иметь никакого отношения», - сказал Лавров.

Он сообщил, что со стороны украинской власти обращений относительно совместного расследования не поступало.

Читайте такжеЛавров обвинил "Правый сектор" в стрельбе снайперов на МайданеЛавров напомнил, что события февраля в центре Киева были предметом соглашения между президентом Виктором Януковичем и оппозицией с участием глав МИД Германии, Франции и Польши, где есть пункт о необходимости проведения совместного расследования. Он заявил, что уже 22 февраля этого соглашения «не стало». «Расследование ушло на второй план. Сейчас об этом вспомнили, хотя на протяжении последних полутора месяцев многочисленные оценки независимых экспертов о том, что произошло, кто стрелял и где были снайперы, игнорировались. Мимо ушей пропустили и знаменитый разговор министра иностранных дел Эстонии с Кэтрин Эштон», - считает Лавров.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что есть основания полагать, что сотрудники ФСБ России принимали участие в планировании и осуществлении мер по так называемой антитеррористической операции в Киеве во время массовых акций протеста в феврале. "У нас есть веские основания считать, что именно эти группы, которые находились на одном из полигонов СБУ, участвовали в планировании и осуществлении мер по так называемой антитеррористической» операции", - сказал Наливайченко. "26 сотрудников ФСБ Российской Федерации... принимали непосредственное участие в массовых убийствах", - сказал он.

Напомним, ранее представители власти в России заявляли, чтов Крыму нет российских войск, а потом - что их ввели с целью обезопасить российские военные объекты.