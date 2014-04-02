Комментарий МИД России о ненарушении гарантий Украины не выдерживает никакой критики - МИД

Комментарий Министерства иностранных дел РФ о якобы ненарушении Россией Будапештского меморандума не выдерживает никакой критики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Комментарий МИД Российской Федерации о том, что Россия якобы никоим образом не нарушала Будапештский меморандум, не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права и действительных реалий”, - сказал Перебийнис.

Читайте такжеУ МИД России - "дежа вю" от заявления НАТО о прекращении сотрудничества

По его словам, попытки российской стороны оправдать перед международным сообществом дерзкую аннексию АР Крым, переводя вину за утрату территориальной целостности на нынешнее руководство Украинского государства, является ничем иным как очередной демонстрацией неуважения и пренебрежительного отношения Российской Федерации к международно-правовым нормам и своим международным обязательствам, в том числе к нормам Устава ООН.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в МИД России заявили, что соблюдают предусмотренные в Будапештском меморандуме обязательств уважения к суверенитету Украины.

«По поводу якобы имеющих место нарушений обязательств России по Будапештскому меморандуму 1994 года необходимо заявить следующее. Нынешнее правительство в Киеве, пришедшее к власти в результате антиконституционного переворота, своей политикой, прежде всего в отношении национальных меньшинств, по сути, само подорвало единство Украины и буквально вытолкнуло целый регион из ее состава», - говорится в документе.

Читайте такжеМИД РФ раскритиковал украинскую Конституцию и уже дает указания по ее исправлению

Подчеркивается, что Россия на саммите ОБСЕ в Будапеште в 1994 году и в ходе мероприятий «на полях» этого саммита не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, а положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, которые стали следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов.

При этом МИД РФ ссылается на результаты неконституционного и непризнанного миром референдума о самоопределении Крыма, на котором, по данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% человек, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

«Таким образом, утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и ее обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют. Российская Федерация строго придерживалась и придерживается предусмотренных в Будапештском меморандуме обязательств по уважению к суверенитету Украины, в т.ч. в ходе многомесячного внутриполитического противостояния в Киеве, чего нельзя сказать о политике западных стран, которые во время событий на Майдане этим суверенитетом откровенно пренебрегали», - говорится в заявлении.

Читайте такжеМИД Украины предлагает России план конфедерализации и введение 10 государственных языков

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% человек, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.