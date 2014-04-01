Отношения между Украиной и РФ наладятся только после ухода Путина - Немцов

Российский оппозиционер Борис Немцов считает, что отношения между Украиной и РФ наладятся только после ухода Владимира Путина.

Такое мнение Немцов высказал УНИАН.

«Обсуждение судьбы страны без ее участия возможно только в случае капитуляции. В Ялте и Потсдаме в 45-м немцев не было. Несмотря на то, что Украина не капитулировала, Лавров и Путин пытаются определить будущее Киева без его участия», - сказал Немцов.

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«С Керри обсуждают федерализм, новую Конституцию, выборы президента. Обсуждают все это без Украины, без Рады и правительства. И кто это услышит? И кто это воспримет? И кто учтет? В Киеве это не сделает никто и никогда. Ибо согласие на любое предложения Путина (даже разумное) означает политическую смерть любого украинского политика», - добавил он.

Немцов считает, что в связи с этим вскоре разговоры о «фашистско-бандеровском правительстве прекратятся».

«Лавров будет сидеть как миленький со своими киевскими коллегами и обсуждать проблемы межгосударственных отношений. Только когда отношения наладятся - не знает никто. Видимо, только после ухода Путина», - подчеркнул Немцов.

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Как сообщал УНИАН, Лавров неоднократно заявлял, что Россия не видит иного пути развития для Украины, кроме перехода к федеративному устройству.

Также Россия требует предания русскому языку статус государственного и закрепления внеблокового статуса Украины.

31 марта глава Госдепартамента США Джон Керри по итогам встречи с Лавровым заявил, что вопрос о федерализации Украины, которую предлагает Россия, должна решать украинская власть.

Справка УНИАН. Третий раз в должность президента РФ Путин вступил 7 мая 2012 года. После изменения в Конституции срок президентских полномочий продлен с 4 до 6 лет. В 2018 году Путин снова может баллотироваться в президенты России.