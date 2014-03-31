Меркель не согласилась со сравнением Путина с Гитлером
Глава немецкого правительства Ангела Меркель в понедельник не согласилась с оценкой своего министра финансов Вольфганга Шойбле, который сегодня сравнил захват россиянами украинского полуострова Крым с силовым присоединением Адольфом Гитлером части Чехословакии в 1938 году.
Об этом сообщает польское информационное агентство РАР.
"Мы это хорошо знаем из истории (...) Это методы, которые (Адольф) Гитлер использовал, когда захватывал Судецкий край (часть Чехословакии)", - сказал министр на встрече с немецкими студентами.Читайте такжеМеркель и Путин снова обсудили Крым
"Мы должны защищать наших граждан, и поэтому принимаем решение о захвате", - говорил он, объясняя логику россиян.
Министр добавил, что российские действия вызывают обеспокоенность не только в Украине, но также в постсоветских Прибалтийских государствах, Польше и Венгрии.
Меркель назвала, что "нельзя сравнивать" захват Крыма и события в Чехословакии перед Второй мировой войной.
В конце сентября 1938 года лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии в Мюнхене согласились на включение чешского Судецкого края, где большинство жителей были немцами, в состав Германии. Через год немецкие войска заняли всю Чехословакию.Читайте такжеМеркель: ЕС готов ввести экономические санкции против РФ
Как сообщал УНИАН, во второй половине марта Россия объявила о присоединении в свой состав Крыма после того, как на непризнанном ни Западом, ни украинской властью референдуме его жители высказались за вхождение в состав России.
Запад резко раскритиковал действия россиян и ввел против причастных к этим процессам людей санкции.