Руководители Киева и Львова почтили память Небесной сотни на Майдане

Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко и городской голова Львова Андрей Садовый возложили цветы к стене памяти Небесной сотни на ул. Институтской в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, также предусмотрено участие Бондаренко и делегации из Львова во главе с Садовым в вече на Майдане Незалежности по приглашению председателя КГГА.

Бондаренко в интервью журналистам сообщил, что обсуждается вопрос о переименовывании части улицы Институтской в улицу Героев Небесной сотни. По его словам, улицей Героев Небесной сотни предлагается назвать тот участок Институтской, который приближен к Крещатику, и где предполагается установить мемориал памяти погибших во время революционных событий в столице.

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Бондаренко отметил, что улица Институтская носит название в связи с тем, что здесь когда-то располагался Институт благородных девиц, то есть название имеет исторические корни, которые, возможно, стоит сохранить. Председатель КГГА отметил, что обязательно нужно рассмотреть вопрос о переименовывании ряда улиц Киева, которые названы в честь вождя коммунизма Ленина, или имеют другие названия, связанные с советским режимом. «Этот вопрос будет широко обсуждаться киевской общиной», -уверил Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Майдане Незалежности проходит траурное Вече, политические выступления на этот день во время вече не запланированы.