Съезд Партии регионов перешел в открытый режим заседания
14:35, 29 марта 2014Политика
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Съезд Партии регионов перешел в открытый режим заседания и начал рассматривать вопрос определения кандидатов в президенты.
Рыбак сообщил о голосовании за кандидатуру от ПР
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя партии Владимир Рыбак назвал 4 кандидатуры к обсуждению: Сергей Тигипко, Михаил Добкин, Олег Царев и Юрий Бойко.
Рыбак отметил, что выбрать кандидатуру необходимо будет путем рейтингового голосования.
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