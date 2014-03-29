Съезд Партии регионов перешел в открытый режим заседания

Съезд Партии регионов перешел в открытый режим заседания и начал рассматривать вопрос определения кандидатов в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя партии Владимир Рыбак назвал 4 кандидатуры к обсуждению: Сергей Тигипко, Михаил Добкин, Олег Царев и Юрий Бойко. Рыбак отметил, что выбрать кандидатуру необходимо будет путем рейтингового голосования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter