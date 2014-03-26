Зам Авакова показал шлем милиционера, который задерживал Билого

Шлем Евдокимов продемонстрировал в эфире Шустер LIVE, пишет Украинская правда.

"Я взял под ответственное хранение вещественное доказательство - это тот шлем и те очки, которые были надеты именно на том сотруднике, который преследовал Александра Музычко (прозвище - Сашко Билый)", - сказал замминистра, продемонстрировав часть обмундирования.

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Евдокимов также считает, что милиционер действовал "правильно, решительно и по закону, применив оружие, выстрелив по ногам убегающего".

Как известно, член Правого сектора Александр Музычко, известный как Сашко Билый, был убит в ночь с понедельника на вторник на Ровенщине.

В милиции утверждают, что Музычко был членом ОПГ и находился в розыске По версии силовиков, его смертельно ранили во время задержания, поскольку он открыл огонь в сторону бойцов спецподразделения Сокол, которые пытались его задержать.

Местные активисты Правого сектора, однако, заявили, что милиция лжет, и уже пообещали отомстить главе МВД Арсену Авакову.

Кроме того, в "Правом секторе" отрицают информацию о том, что Билый сам себе нанес смертельные ранения.

МВД заявило, что готово допустить уполномоченного представителя от общественности к оценке результатов расследования убийства Музычко.