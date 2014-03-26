Зам Авакова показал шлем милиционера, который задерживал Билого
Первый заместитель Министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов показал шлем милиционера, который был поврежден при попытке задержания члена "Правого сектора" Сашка Билого.
Шлем Евдокимов продемонстрировал в эфире Шустер LIVE, пишет Украинская правда.
"Я взял под ответственное хранение вещественное доказательство - это тот шлем и те очки, которые были надеты именно на том сотруднике, который преследовал Александра Музычко (прозвище - Сашко Билый)", - сказал замминистра, продемонстрировав часть обмундирования.
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Евдокимов также считает, что милиционер действовал "правильно, решительно и по закону, применив оружие, выстрелив по ногам убегающего".
Как известно, член Правого сектора Александр Музычко, известный как Сашко Билый, был убит в ночь с понедельника на вторник на Ровенщине.
В милиции утверждают, что Музычко был членом ОПГ и находился в розыске По версии силовиков, его смертельно ранили во время задержания, поскольку он открыл огонь в сторону бойцов спецподразделения Сокол, которые пытались его задержать.
Местные активисты Правого сектора, однако, заявили, что милиция лжет, и уже пообещали отомстить главе МВД Арсену Авакову.
Кроме того, в "Правом секторе" отрицают информацию о том, что Билый сам себе нанес смертельные ранения.
МВД заявило, что готово допустить уполномоченного представителя от общественности к оценке результатов расследования убийства Музычко.