Российские СМИ оболгали Чехию ради пропаганды

После того, как на Западе дискредитировать новую украинскую власть Кремлю не удалось, а против руководителей России были введены экономические санкции, у Москвы появилась необходимость все же найти, хотя бы мнимого, союзника в Европе. Российские СМИ взялись выполнить эту задачу, дабы показать гражданам: Запад вовсе не выступает единым фронтом в осуждении действий России, у «объединителя» русских земель есть поддержка братьев-славян, хоть те уже не первый год вынуждены быть частью «загнивающей» Европы. И в этом «преуспели».

26 марта 2014 года все крупные новостные ленты в России облетела новость: «Чешский парламент не поддержал экономические санкции против России».

Ссылаясь на чешские СМИ, российские журналисты переврали исходные сообщения о решении нижней палаты парламента Чехии. Первоисточником лживой новости выступило агентство РИА «Новости» - в котором не так давно сменилось руководство, и директором стал печально известный пропагандист Дмитрий Киселев. Именно со ссылкой на РИА десятки российских сайтов, в том числе – изданий уважаемых, сообщили фейковую новость. Некоторые поступили еще хитрей – сослались на радио «Прага», где была опубликована новость о решениях чешских депутатов, но текст сообщения подали не оригинальный, а в версии РИА «Новости».

Так, к примеру, «Комсомольская правда» сообщает: «Палата депутатов чешского парламента отказалась признать воссоединение Крыма с Россией «аннексией» и также выступила против экономических санкций. «Палата депутатов не поддержала предложение, в котором правительству поручалось продвигать в рамках ЕС введение экономических санкций против России», - говорится в заявлении чешского парламента».

Также, если верить сообщениям российских СМИ, чешский парламент «отказался называть присоединение Россией Крыма "аннексией"».

Однако же, в сообщении чешского радио «Прага», на которое и ссылаются россияне, сказано нечто другое. В частности: «Депутаты Нижней палаты Парламента Чешской Республики отвергли насильственную аннексию украинского Крыма Россией. Они считают, что в данном случае речь идет о нарушении международного права... Законодатели также поддержали правительство Чехии, которое, что касается ситуации в Украине, намерено действовать солидарно с иными странами ЕС и НАТО». Как говорится, почувствуйте разницу.

А о санкциях в исходном сообщении чешского радио сказано следующее: «Правительство, согласно решению депутатов, однако, не будет в структурах ЕС добиваться внедрения экономических санкций против России». На самом деле фактически здесь речь идет о том, что чешские журналисты, в общем-то, ожидали, что правительству будет поручено заняться лоббированием экономических санкций против России в ЕС, в чешских медиа и обществе обсуждается также необходимость введения персональных санкций Республики Чехия против России. И радио «Прага» в данном случае констатирует, что никаких инструкций на этот счет правительству парламент Чехии не дал. Хотя упомянутая выше фраза о намерении Чехии действовать «солидарно с иными странами ЕС и НАТО» для решения проблемы Крыма напрямую свидетельствует о готовности чехов поддержать любые санкции против Кремля, если ЕС и НАТО их введут.

Более того, ни одна новостная лента в РФ почему-то не обратилась непосредственно к официальным лицам, представляющим Чехию, дабы разъяснить эти нюансы, а не подтасовывать факты.

После того, как УНИАН официально обратился в посольство Чешской республики в Украине с просьбой прокомментировать сообщения российских СМИ, посольство приняло решение распространить официальную информацию относительно принятого палатой депутатов парламента Чехии постановления. В официальном переводе решения чешских парламентариев, опубликованном в середине дня на сайте посольства, говорится:

«1. Палата депутатов принимает к сведению информацию министра иностранных дел по актуальной ситуации в Украине.

2. Палата депутатов отвергает насильственную аннексию части территории Украины – Крыма со стороны Российской Федерации, считая эти действия нарушением международного права.

3. Палата депутатов поддерживает правительство Чешской Республики в переговорах о совместных действиях в рамках ЕС, НАТО и других международных организациях при решении ситуации в Украине.

4. Палата депутатов просит правительство Чешской Республики уделить внимание ситуации чешских земляков в Украине».

Вот ссылка на этот документ: http://www.mzv.cz/kiev/uk/x2005_11_03/x2014_03_26.html

Но, некоторые российские СМИ, видимо, чтобы солиднее выглядеть в глазах своего читателя, распространяя заведомо ложную новость, решили пойти в пропаганде дальше, и ссылаются на одно из крупнейших в мире международных агентств новостей — Reuters. Так, к примеру, сделала Газета.ру. Хотя на сайте агентства нет ни слова о каких-либо решениях чешского парламента, а в закрытой клиентской ленте новостей решения парламента Чехии переданы корректно.

Вот лишь некоторые из российских СМИ, которые сообщили фейковую новость: РИА «Новости», Российская газета, Радио «Эхо Москвы», Правда.ру, Газета.ру, Московский комсомолец, газета «Взгляд», Комсомольская правда.

УНИАН