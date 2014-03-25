Гибель Сашка Билого может стать поводом для дестабилизации ситуации в Украине - СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар считает, что гибель лидера западноукраинского «Правого сектора» Александра Музычко могут использовать в качестве повода для дестабилизации ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в парламенте.

“Мы слышали сегодня объяснения от органов внутренних дел. И по этому поводу будет проведено достаточно активное расследование”, - сказала она.

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В то же время Сюмар отметила, что и.о. президента Украины Александр Турчинов и Аппарат СНБО беспокоит то, что “эту ситуацию попытаются использовать с целью дестабилизации ситуации в стране”.

«Однозначно, что любые угрозы в адрес министра внутренних дел, любые угрозы по применению силы являются противоправными и угрожают стабильности в разных регионах Украины, в том числе в центре, Киеве, учитывая то, где сегодня размещается так называемый «Правый сектор», - сказала Сюмар.

Она также сообщила, что в ближайшее время будет обнародовано заявление Турчинова по этому поводу.

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Заместитель секретаря СНБО отметила важность недопущения дестабилизации ситуации в Украине, чего ожидает российская власть. Она сказала, что в эфире российских телеканалов сегодня звучат тезисы о том, что именно «Правый сектор» является основным дестабилизирующим фактором.

“Очевидно, что этот тезис будут усиливать различными выступлениями руководители этой группы и других радикальных групп”, - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, около 9 утра 25 марта сектор связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области сообщил, что тело Музычко (Сашка Белого) с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено сегодня ночью неподалеку от села Бармаки недалеко от Ривне. По предварительной версии милиции, Музычко расстреляли неизвестные, которые приехали на трех микроавтобусах. Также сообщалось, что милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 УКУ (убийство).

Вместе с тем ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Арсена Авакова.

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с требованием немедленной отставки Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в том числе командира спецподразделения УБОЗП «Сокол».

Вместе с тем первый заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов сообщил, что Музычко был смертельно ранен из собственного оружия во время проведения спецоперации спецподразделением УБОП «Сокол» на территории Ривненской области по задержанию членов организованной преступной группы.