В Крыму собираются перевести в собственность ВР АРК ряд украинских предприятий

Нелегитимные власти Крыма не намерены проводить реприватизацию после возможного вхождения в состав России по результатам намеченного на 16 марта референдума, сказал в интервью РИА Новости самоназванный премьер-министр автономии Сергей Аксенов.

"Могу сказать уверенно, реприватизации не будет. Это мы гарантируем", — сказал он.

При этом Симферополь намерен перевести в собственность Верховной Рады АРК государственные украинские предприятия, которые используют природные ресурсы полуострова.

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"Это коснется предприятий энергетической сферы и компаний, которые связаны с добычей полезных ископаемых. Энергетика и недра принадлежат народу автономии. Все государственные предприятия, которые связаны с энергетическими ресурсами, перейдут в собственность автономии",- сказал Аксенов.

По его словам, в случае положительного исхода референдума, "бизнес продолжит работать в нормальном режиме". "В случае, если Крым войдет в состав России, мы ждем, что Крыму будут предоставлены преференции, возможно, в виде создания здесь свободной экономической зоны", — отметил Аксенов.

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Как ранее сообщал УНИАН, окружной административный суд Киева признал незаконными решения крымского парламента о назначении Аксенова премьером и проведении референдума.

5 марта Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия о задержании председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова и депутата этого же совета Сергея Аксенова.