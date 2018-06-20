Россия серьезно усилила давление на Украину, как и предполагали эксперты

Украинский интерес. Тонкая красная линия

13:58, 01 марта 2014
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Новой украинской власти практически сразу после вступления в полномочия приходится сдавать экзамен по ранее неизвестному предмету – борьба за сохранение территориальной целостности Украины. К сожалению, пока на этом поприще успехами сограждан руководители страны не радуют.

Россия серьезно усилила давление на Украину, как и предполагали эксперты

Правы оказались те, кто предполагал, что после завершения зимней Олимпиады в Сочи Россия серьезно усилит давление на Украину. Отзыв Михаила Зурабова для консультаций в Москву не насторожил новую украинскую власть, представители которой праздновали победу над Януковичем вместо проведения консультаций с крымской элитой. Спусковым механизмом кризиса стала совокупность действий радикалов в масках и отмена парламентом закона «О региональных языках национальных меньшинств». Как быстро выяснилось, Россия давно и масштабно готовилась к широкомасштабной операции по превращению Крыма в узел управляемой нестабильности, с помощью которого можно влиять на Украину в целом. И «всплытие» Виктора Януковича, очевидно, эвакуированного из Крыма с помощью российского флота, в Ростове-на-Дону, неподалеку от границ Украины, лучшее тому подтверждение.

Наступательные инициативы России не ограничиваются передвижением воинских подразделений по Крыму с сопутствующим установлением контроля над стратегическими пунктами полуострова. Не исключено, что российские военные в случае необходимости смогут предъявить документы согласования своих действий с уволенным руководством украинской армии. По всем международным нормам, не скрывающие своей принадлежности к Вооруженным Силам России и не входящие в состав Черноморского Флота подразделения нельзя назвать иначе, как силами вторжения. Парадокс ситуации в том, что за сутки по российским военным с украинской стороны не было произведено ни одного выстрела, что вовсе не исключает провокаций в ближайшем будущем.

Одновременно с активными действиями военных Кремль с помощью тесно связанных с партией власти политических сил – «Справедливой России» и ЛДПР – вбрасывает в информационное пространство одну «интеграционную» инициативу за другой. Если готовность принять на российскую службу бывших «беркутовцев» вызывает минимум тревоги, то приготовления к ускоренной раздаче российских паспортов в Крыму и публичная подготовка к упрощению порядка приема региона в состав Российской Федерации выглядят нарочито провокативно.

Россия ведет себя в Крыму исключительно по-хозяйски, поэтому сложно оценить ситуацию иначе, как интервенция. При этом МИД России отказывается от проведения консультаций с украинскими дипломатами, предлагая выслушать мнение крымского правительства. Для чистоты понимания напомню: новый состав Совета Министров АРК тамошние парламентарии сформировали под прицелом автоматов неизвестных. Весьма показательная демократия и аргументы в пользу самостоятельности полуострова. Новый крымский премьер Сергей Аксенов, возглавляющий партию «Русское единство», уже обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в наведении порядка на полуострове (ее Россия пообещала не оставить без внимания, игнорируя тот факт, что Крым не является субъектом международных отношений) и пытается переподчинить себе силовые структуры АРК. По всей видимости, сценарий возвращения на политическую арену через Крым Виктора Януковича не рассматривается – слишком слабым политическим игроком он оказался.

Пиковый интерес Кремля – недопущение «побега Украины на Запад» / REUTERS

Сомневаюсь, что Россия окажется способной на полноценную оккупацию Крыма, поскольку возвращение полуострова под руку Москвы вряд ли будет позитивно воспринята мировым сообществом. Пиковый интерес Кремля – сохранение Украины в сфере своих интересов и недопущение «побега Украины на Запад». Глубокая обеспокоенность Барака Обамы, с одной стороны, позволила официальному Киеву не чувствовать себя одиноким, с другой – ее определенно недостаточно, чтобы остановить российское вторжение в Крым. Куда более эффективными шагами могут оказаться предоставление финансовой помощи Украине и активные действиям Вашингтона на мировом энергетическом рынке.

Украинская политическая элита получила жестокий урок прикладного патриотизма. Как оказалось, в экстремальных условиях недостаточно моральной поддержки Запада, куда важнее способность политиков подняться над проблемами ради согласованных действий в интересах страны. В условиях, когда государство, с начала независимости Украины считавшееся стратегическим партнером нашей страны, то и дело пересекает тонкую красную линию, эффективно защищать национальные интересы можно только консолидировано. Любые попытки выкроить рейтинговые очки могут привести к краху политиков, приторговывающих независимостью государства.

Евгений Магда

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