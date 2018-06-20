Украинский интерес. Тонкая красная линия

Правы оказались те, кто предполагал, что после завершения зимней Олимпиады в Сочи Россия серьезно усилит давление на Украину. Отзыв Михаила Зурабова для консультаций в Москву не насторожил новую украинскую власть, представители которой праздновали победу над Януковичем вместо проведения консультаций с крымской элитой. Спусковым механизмом кризиса стала совокупность действий радикалов в масках и отмена парламентом закона «О региональных языках национальных меньшинств». Как быстро выяснилось, Россия давно и масштабно готовилась к широкомасштабной операции по превращению Крыма в узел управляемой нестабильности, с помощью которого можно влиять на Украину в целом. И «всплытие» Виктора Януковича, очевидно, эвакуированного из Крыма с помощью российского флота, в Ростове-на-Дону, неподалеку от границ Украины, лучшее тому подтверждение.

Наступательные инициативы России не ограничиваются передвижением воинских подразделений по Крыму с сопутствующим установлением контроля над стратегическими пунктами полуострова. Не исключено, что российские военные в случае необходимости смогут предъявить документы согласования своих действий с уволенным руководством украинской армии. По всем международным нормам, не скрывающие своей принадлежности к Вооруженным Силам России и не входящие в состав Черноморского Флота подразделения нельзя назвать иначе, как силами вторжения. Парадокс ситуации в том, что за сутки по российским военным с украинской стороны не было произведено ни одного выстрела, что вовсе не исключает провокаций в ближайшем будущем.

Одновременно с активными действиями военных Кремль с помощью тесно связанных с партией власти политических сил – «Справедливой России» и ЛДПР – вбрасывает в информационное пространство одну «интеграционную» инициативу за другой. Если готовность принять на российскую службу бывших «беркутовцев» вызывает минимум тревоги, то приготовления к ускоренной раздаче российских паспортов в Крыму и публичная подготовка к упрощению порядка приема региона в состав Российской Федерации выглядят нарочито провокативно.

Россия ведет себя в Крыму исключительно по-хозяйски, поэтому сложно оценить ситуацию иначе, как интервенция. При этом МИД России отказывается от проведения консультаций с украинскими дипломатами, предлагая выслушать мнение крымского правительства. Для чистоты понимания напомню: новый состав Совета Министров АРК тамошние парламентарии сформировали под прицелом автоматов неизвестных. Весьма показательная демократия и аргументы в пользу самостоятельности полуострова. Новый крымский премьер Сергей Аксенов, возглавляющий партию «Русское единство», уже обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в наведении порядка на полуострове (ее Россия пообещала не оставить без внимания, игнорируя тот факт, что Крым не является субъектом международных отношений) и пытается переподчинить себе силовые структуры АРК. По всей видимости, сценарий возвращения на политическую арену через Крым Виктора Януковича не рассматривается – слишком слабым политическим игроком он оказался.

Сомневаюсь, что Россия окажется способной на полноценную оккупацию Крыма, поскольку возвращение полуострова под руку Москвы вряд ли будет позитивно воспринята мировым сообществом. Пиковый интерес Кремля – сохранение Украины в сфере своих интересов и недопущение «побега Украины на Запад». Глубокая обеспокоенность Барака Обамы, с одной стороны, позволила официальному Киеву не чувствовать себя одиноким, с другой – ее определенно недостаточно, чтобы остановить российское вторжение в Крым. Куда более эффективными шагами могут оказаться предоставление финансовой помощи Украине и активные действиям Вашингтона на мировом энергетическом рынке.

Украинская политическая элита получила жестокий урок прикладного патриотизма. Как оказалось, в экстремальных условиях недостаточно моральной поддержки Запада, куда важнее способность политиков подняться над проблемами ради согласованных действий в интересах страны. В условиях, когда государство, с начала независимости Украины считавшееся стратегическим партнером нашей страны, то и дело пересекает тонкую красную линию, эффективно защищать национальные интересы можно только консолидировано. Любые попытки выкроить рейтинговые очки могут привести к краху политиков, приторговывающих независимостью государства.

Евгений Магда