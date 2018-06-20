Крым не хочет воевать

Украина, и Крым, в частности, никогда не представляли собой моноэтническую территорию. В большинстве своем, татары, русские, и украинцы, населяющие автономию, определяют себя гражданами одной страны — Украины. А назревающий раскол выгоден лишь части местных политиков. К тому же, в краткосрочной перспективе.

Обещания пророссийским политикам в Крыму, щедро раздаваемые Москвой, вероятнее всего, так и останутся обещаниями. По крайней мере, в истории полуострова подобное уже было, когда в 1994-м году перед антиукраинским составом местного парламента, при определенных гарантиях Кремля, открывались весьма широкие перспективы. Но, как известно, после вмешательства в ситуацию международного сообщества, Россия быстро открестилась от крымских «сепаратистов». Самоустранилось от поддержки идей отделения от Украины и население автономии.

Сегодня история делает новый виток: тема «с кем быть Крыму — с Россией или Украиной», снова актуальна. Несмотря на последние, довольно сомнительные, решения крымского парламента, местные политики вовсю рапортуют о желании граждан быть со своими «русскими братьями». Принимая документы, фактически, под дулами автоматов неизвестных людей в камуфляже, депутаты продолжают пугать жителей полуострова приездом бендеровцев и насильственной украинизацией (хотя статус русского языка четко определен в Конституции Крыма, а украинский язык даже не изучают в большинстве школ). Тем временем, неизвестные вооруженные люди, даже отдаленно не напоминающие жителей Западной Украины, захватывают украинский военный аэродром, автомобили севастопольцев на дорогах обыскивают российские военные, крымские татары пытаются блокировать БТРы, спокойно разъезжающие по полуострову...

УНИАН поинтересовался у этнических татар, этнических украинцев и этнических русских, родившихся в Крыму, каким они видят будущее полуострова.

Ксения Обуховская, русская, крымчанка:

Моей бабушке 85 лет и она ходила на митинг в Севастополе в воскресенье. А после него звонила мне в слезах и рассказывала, как неприятно было слышать с трибуны множество заявлений. Неприятно, потому что людей пытаются озлобить. Но, вместо злобы, простых севастопольцев охватывает паника.

Жители города не хотят войны, а хотят, чтобы им жилось спокойно. Возможно, переменам, которые происходят в Киеве, они и не радуются. Но достоверной информацией никто из них не владеет. Очень много разнообразных слухов. Поэтому бабушка и звонит мне, расспрашивает, что и как тут, в столице, происходит.

В целом, в Севастополе спокойная ситуация. Обычные граждане, которые не интересуются политикой, спокойно ходят на работу. Но из-за того, что большинство из них не смотрят украинские телеканалы, а смотрят российские, они совсем иначе видят ситуацию в Киеве или даже в Симферополе.

К примеру, так как в Севастополе нет крымских татар, конфликта с ними никогда и не было. Но сегодня жители города боятся его возникновения, их постоянно запугивают, что татары «придут и всех перережут».

Что касается решений местных властей о референдуме, люди хотели бы получить широкую автономию. Так как много лет на всем полуострове ходят слухи, что Киев постоянно забирает все деньги в государственный бюджет, и ничего не оставляет Крыму. Еще одна тема, в которой крымчане хотели бы поставить точку, русский язык. И третий вопрос, который волнует конкретно севастопольцев — возможность выбирать своего мэра. Горожане не хотят, чтобы Севастополем управлял назначенец из Киева. Тем более, что они никогда ни одного столичного назначенца не поддерживали. Уже много лет севастопольцы просят столицу дать им возможность выбирать самим, чтобы этот человек был из «своих». Севастополю и Крыму просто нужны свои лидеры.

К тому же, я считаю, если Севастополю дать это право, вряд ли горожане выберут мэром человека с российским паспортом, как это произошло на днях на митинге. Хотя бы потому, что эти «выборы» проводились на площади, где присутствовал далеко не весь город. Да и слухи, что у большинства жителей Крыма российские паспорта, мне кажется, сильно преувеличены. Большинство, кто переехал на полуостров после распада СССР, получили украинское гражданство.

Поэтому, если политики в Киеве прислушаются к проблемам крымчан и севастопольцев, в частности, и начнут их решать, конфликта можно будет избежать. Простые люди боятся за свои жизни и не возьмутся за оружие.

Айдер Заиров, крымский татарин:

Ни я, ни моя семья не готовы отделяться от Украины. И, в целом, для крымских татар это очень больной вопрос. Исторически так сложилось, что когда татары получили возможность вернуться в Крым, возвращались они в Украину. И все годы между татарами, другим населением полуострова и Киевом, отношения строились уже в Украине. Поэтому появление в этой «цепи» другого государства, крымскотатарским населением не воспринимается. Об этом говорят и руководители меджлиса: крымскотатарский народ ассоциирует себя с украинским народом. Тем более, за годы независимости, выросло уже другое поколение крымских татар, у которых нет не только ностальгии по СССР, но даже воспоминаний о жизни в нем.

Популярные в Крыму разговоры о полной автономии воспринимаются как популизм. На самом деле все адекватные люди понимают, что ни законодательной, ни экономической базы для того, чтобы стать отдельным государством и строить отношения с другими государствами, в нынешних условиях, у Крыма нет. И, в целом, когда начинаются разговоры о более широком спектре прав автономии, понятно, что речь идет о движении к России.

Хочу напомнить, что та автономия, которая появилась с 1994 года, позволяла Крыму развиваться. И спикер Константинов, владелец бизнеса на полуострове, свои компании достаточно развил. Поэтому за теми лидерами, которые есть в Крыму, люди не пойдут. Все эти аксеновы, константиновы и цековы не являются для крымчан авторитетами. Тот же Константинов, сегодня говорит одно, завтра — другое, зеркально противоположное. Хотя часть людей, конечно, верит обещаниям местных политиков. А они, в свою очередь, играют на чувствах людей, чтобы получать на выборах голоса избирателей.

На самом деле, много лет они агитируют за тесные отношения с Россией, вплоть до вхождения автономии в состав РФ. Но сами политики, похоже, все эти годы не планировали выполнять подобные обещания. Ведь одно дело — задабривать электорат, и совсем другое — действительно присоединиться к России. На мой взгляд, местные политики прекрасно понимают, что, если Крым станет частью РФ, через два года они сами превратятся в политические трупы, а управлять автономией будут совсем другие люди.

Что же касается простых крымчан, проблема в том, что они постоянно слышат, что к ним едут бандеровцы, что в Киеве приняли решение отменить в Украине русский язык, будут насильственно насаждать в Крыму украинские ценности, заставлять читать вместо Пушкина украинских поэтов и так далее. И, к сожалению, нынешняя власть в столице не сильно пытаются донести до крымчан правду. А людям нужно рассказывать, что происходит на сессиях крымского парламента, был ли кворум при принятии резонансных решений, добиться ответа от северного соседа, что это за люди в военной форме, блокирующие аэропорты и дороги на полуострове. Дать четкие ответы на эти вопросы.

Видео. Боевые вертолеты летят в сторону захваченного аэропорта в Крыму

Если же Крым оставить наедине со своими проблемами, вооруженных столкновений можно не избежать. Когда в России начинают напоминать, что нас может ждать судьба Абхазии, Южной Осетии или Косово, это выглядит как провокация.

Мне кажется, что Украина географически и геополитически важна для Запада, который должен гарантировать выполнение меморандума 1994 года о территориальной целостности. И не допускать провокаций. Поскольку сейчас ситуация в Крыму такова, что достаточно «чиркнуть спичкой», и начнется конфликт. Хочется верить, что этого не произойдет.

Виктория Писарец, украинка, крымчанка:

Я родилась и выросла в Севастополе, там живут мои родители. Мама работает в ВМС Украины, папа — бывший российский военный. И, к сожалению, они допускают, что в Крыму разворачивается конфликт, который может перерасти в вооруженный.

Сегодня в Севастополе Россия ведет себя очень нагло. Родители живут в военном городке, где совсем рядом расположены полигоны российской военной части. Там постоянно происходит какое-то движение: выгрузка новых боевых единиц и дозаправка боевой техники. На дорогах, которые принадлежат городу, а не российским военным или их частям, расположенным в Крыму, останавливают машины простых севастопольцев, их обыскивают по два раза — по дороге на работу, по дороге с работы. При этом военные ведут себя не просто недоброжелательно, а даже нагло. Иногда даже позволяют себе грубо обещать севастопольцам, недовольным подобными обысками, что в скором времени жители города вообще будут ходить пешком. И такое поведение настораживает.

В такой ситуации мне не приятны разговоры, что Крым войдет в состав России. Уверена, что Украина и Крым должны быть едиными и неделимыми. Но есть и другое мнение. Я связываю это с тем, что в Севастополе всегда велась пропаганда, что он — русский город. Нам это вкладывали в головы, начиная со школьной скамьи, все годы независимости Украины. Тем более, 80% жителей Севастополя, так или иначе, выходцы из России: отцы и матеры нынешнего поколения севастопольцев приезжали на место службы в Севастополь.

И дело не только в особенном статусе Севастополя, и не в том, что там никогда не было украинского языка. Дело в том, что многие люди не хотели и не хотят менять свою ментальность. Поэтому и многочисленные митинги, на которых «выбирают» мэра города, вовсе не проплаченные. Люди, действительно, выходят «за идею» и выходят «останавливать фашизм», которым их пугают не один год.

Севастопольцы — патриоты своего города, но подобные призывы я считаю политическими интригами. Полная свобода для Крыма (в виде более широкой автономии или присоединении к России), будет означать экономический коллапс для полуострова. Я видела российские курорты Черного моря и понимаю, что вкладывать средства в Крым Москва не будет. Тем более, сегодня России нужно «отбить» Сочи. И, мне кажется, вся эта грязная пропагандистская кампания направлена на то, чтобы испугать людей, отвернуть потенциальных туристов от Крыма. России (кроме Севастополя, как военной базы и открытого торгового пути) мы не нужны.

Татьяна Урбанская