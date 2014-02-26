На Сумщине и в Одесской области снесли еще несколько памятников Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в Бурыни, Лебедине, Белополье и Краснополье.

В частности, в Белополье во время демонтажа памятника на его защиту вышло несколько человек. Для выполнения работ прибыл автокран. С помощью тросов кран аккуратно переместил памятник с постамента в грузовой автомобиль и увез. На постаменте, где находился памятник, убрали надпись и закрепили несколько гвоздик.

В г. Лебедин памятник Ленину ранее неоднократно подвергался нападениям неизвестных, которые несколько раз его разрушали. В этот раз демонтаж памятника, по неофициальным данным, провела местная партийная организация Компартии. Сам бюст был осторожно снят с постамента, погружен на прицеп трактора и вывезен в неизвестном направлении. Ни сторонников коммунистической идеологии, ни ее противников на месте события при этом не было.

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В пгт Краснополье, по словам местных активистов, памятник Ленину при сносе не был поврежден, поэтому есть возможность, что он останется в качестве музейного экспоната. Дальнейшую его судьбу решит сессия поселкового совета.

Кроме того, был демонтирован памятник Ленину и в районном центре Бурынь.

Как сообщал УНИАН, за последние дни памятники Ленину в Сумской области снесли в областном центре, а также в городах Конотоп, Кролевец, Ахтырка и Тростянец.

Также памятник Ленину разрушили в городе Вилково Килийского района Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, неизвестные свалили монумент с постамента 25 февраля. На упавшем памятнике черной краской написали "Поклін Україні».

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Как сообщал УНИАН, 22-23 февраля в Одесской области разрушены памятники Ленину в районных центрах Белгород-Днестровский, Любашевка, Раздельная, Саврань. Монументу в Одессе – в парке им. Ленинского комсомола – отбили голову. 4 января в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что Николаевском районе области на территории Андреево-Ивановского сельсовета в ночь с 3 на 4 января неизвестные разбили памятник Ленину, но 5 января в отделе заявили, что, по предварительным данным, данное гипсовое изваяние развалилось само по себе. В этот же день в районном центре Березовка неизвестные облили памятник Ленину краской.

В начале декабря 2013 года в районном центре Котовск Одесской области неизвестные разбили памятник Ленину, установленный возле клуба железнодорожников.