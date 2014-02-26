На Луганщине снесли еще один памятник Ленину, милиция ищет виновных
Во вторник, 25 февраля, в поселке Шульгинка Старобельского района Луганской области снесли памятник В. И. Ленину.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области.
По сообщению правоохранителей, вчера в 00:35 в Старобельский райотдел милиции поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные повалили памятник Ленину, который был расположен по ул. Ленина, пос. Шульгинка, Старобельского района Луганской области.
Данный факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). По данному факту проводится проверка.
Читайте такжеВ Крыму и Луганской области повалили памятники Ленину
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Меловском районе Луганской области ночью неизвестные повалили памятник Ленину, который находился у Великоцкого поселкового совета по ул. Меловская.
В тот же день в Кременском районе Луганской области в пгт. Краснореченском по ул. Фрунзе неизвестный возле памятника Ленину положил 2 автомобильные шины и поджег их.
Ранее, 23 февраля, в Лисичанске Луганской области неизвестные в районе дворца культуры им. Сосюры с помощью автомобиля Toyota Land Cruiser повалили памятник Ленину.