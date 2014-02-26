На Луганщине снесли еще один памятник Ленину, милиция ищет виновных

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области.

По сообщению правоохранителей, вчера в 00:35 в Старобельский райотдел милиции поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные повалили памятник Ленину, который был расположен по ул. Ленина, пос. Шульгинка, Старобельского района Луганской области.

Данный факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). По данному факту проводится проверка.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Меловском районе Луганской области ночью неизвестные повалили памятник Ленину, который находился у Великоцкого поселкового совета по ул. Меловская.

В тот же день в Кременском районе Луганской области в пгт. Краснореченском по ул. Фрунзе неизвестный возле памятника Ленину положил 2 автомобильные шины и поджег их.

Ранее, 23 февраля, в Лисичанске Луганской области неизвестные в районе дворца культуры им. Сосюры с помощью автомобиля Toyota Land Cruiser повалили памятник Ленину.