Митингующие все равно прорвутся к Раде - депутат

Об этом во вторник, 18 февраля, заявил народный депутат («Батькивщина») Сергей Соболев.

«Если милиция добром не даст пройти людям к Верховной Раде и высказать свою поддержку либо возмущение событиями, которые происходят в парламенте, то люди будут проходить сами. Это их законное право и у нас нет военного положения в городе и нет территорий, на которые не допускают», – сказал Соболев корреспонденту НБН, отметив, что все имеют право проходить мирным шествием.

Вместе с тем нардеп отметил, что по состоянию на 10:15 в Верховной Раде без каких-либо объяснений, несмотря на обещания спикера Владимира Рыбака, отказались зарегистрировать постановление о возвращении к Конституции в редакции 2004 года. Как только оно будет зарегистрировано, трибуну разблокируют.

Милиция перекрыла улицы, ведущие к парламенту, идут столкновения с митингующими. Бойцы спецподразделений применили газовые и светошумовые гранаты, есть раненые.