Оппозиция блокирует президиум и трибуну ВР (прямой эфир)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок.

По его словам: “мы так видим, что власть не понимает и неадекватно оценивает ситуацию, сложившуюся в украинском обществе”.

Он подчеркнул, что аппарат парламента отказался зарегистрировать проект постановления о возобновлении Конституции 2004 года.

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“Сейчас идем к председателю парламента выяснять, почему не зарегистрировано постановление, авторами которого являются трое председателей оппозиционных фракций и именно это является причиной, почему мы сейчас заблокировали парламент”, - подчеркнул Тягнибок.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что председателю ВР Украины передан проект постановления за подписью лидеров оппозиционных фракций “О возобновлении редакции Конституции 2004 года”.

Он отметил, что “наши оппоненты врали украинскому народу о том, что якобы нет согласованной позиции трех оппозиционных сил - она есть и вот она изложена в проекте постановления”.

“И мы требуем от Рыбака не нарушать закон и Конституцию и немедленно зарегистрировать это постановление, включить его в повестку дня и пропустить через комитеты для голосования в парламентском зале”, - подчеркнул Яценюк.

Он добавил, что ряд оппозиционных депутатов только что вернулись “из сектора регистрации законопроектов, а там вообще просто закрыли дверь по указанию Рыбака и отказываются не то что регистрировать постановление, а даже общаться с народными депутатами Украины”.