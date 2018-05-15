Правительство, не выходящее из тени

В ходе одиннадцатого Народного Вече оппозиция озвучила одну из рекомендаций лидерам парламентского меньшинства и Майдану от экс-премьера Юлии Тимошенко: сформировать теневое правительство. Но ни подробностей создания альтернативного Кабмина, ни первоочередных задач этого исполнительного органа названо не было.

А, пока идея Тимошенко находится в стадии разработки, стоит напомнить, что Рада Майдана еще в начале января объявляла о намерении сформировать совсем даже не теневое правительство – а правительство Майдана. В состав этого Кабмина должны были войти представители важных для Евромайдана направлений – безопасность, ресурсное, финансовое и медицинское обеспечение, образование (в частности, организация тренировочного центра), культурное развитие, международное сотрудничество, пресс-служба и работа с регионами. Причем, формировать Кабинет Майдана должен был не по назначению «свыше», а на выборной основе. Более того, предполагалось, что менеджеры из правительства Майдана станут также официальными претендентами от Рады Майдана на реальные министерские портфели в КМУ. Но месяц прошел, а голосование за министров так и не состоялось. Как не состоялось и представление возможных кандидатов на должности в альтернативном Кабмине.

Однако, вернемся к теневому правительству. Идея, в принципе, для Украины не нова. Более того, теневой Кабмин уже есть в Украине прямо сейчас!.. Правда, кто о нем нынче вспомнит.

А, меж тем, в цивилизованных странах теневое правительство — вполне легитимный институт политической жизни, который дает возможность оппозиции реально участвовать в управлении страной. Министры такого Кабмина входят в коллегиальные органы в действующих министерствах, контролируют принятие решений официальным правительством и, в случае необходимости, всегда готовы озвучить альтернативу тем или иным реформам. Более того, в случае, если оппозиция приходит к власти, «теневые» министры (в 90% случаев) выходят из тени и возглавляют «свои» ведомства.

«В тени» успешными были двое: Тимошенко и Янукович

В Украине попытки сформировать теневое правительство предпринимались не один раз: первый альтернативный Кабмин был создан на основе партии «Громада» после отставки Павла Лазаренко с поста премьера еще в 1997 году. Тогда теневой кабинет возглавила Юлия Тимошенко, а объектами «нападок» альтернативных министров стали, естественно, президент Леонид Кучма, премьер-министр Валерий Пустовойтенко и правящая партия НДП.

Теневой Кабмин Тимошенко, в принципе, занимался лишь критикой власти, а не поиском альтернативных реформ. В частности, министры теневого правительства в областях собирали подписи за начало процедуры импичмента президента, говорили о готовности инициировать соответствующий референдум и требовали отставки правительства Пустовойтенко.

Впрочем, даже такая бутафорская «деятельность» привела к тому, что «Громада» на парламентских выборах 1998 года преодолела четырехпроцентный проходной барьер и прошла в парламент. Кроме того, Юлия Владимировна сумела сполна использовать свою теневую должность для переговоров с действующей властью: после ее «чаепития на Банковой» с действующим президентом Кучмой, теневой Кабмин постепенно забыл и об импичменте для главы государства, и об отставке премьера, а сама Тимошенко создала фракцию «Батькивщина», вошедшую в пропрезидентское большинство в Верховной Раде... Окончательная «капитализация» должности теневого премьера произошла после президентских выборов 1999 года, когда Кучма назначил Тимошенко вице-премьером по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В этом же смысле довольно успешным было и теневое премьерство Виктора Януковича. После досрочных парламентских выборов и формирования новой коалиции в конце 2007 года, Янукович был освобожден от обязанностей премьера (на эту должность была назначена Юлия Тимошенко) и ушел «в подполье», возглавив теневой Кабмин регионалов. В него вошли почти все члены правительства Виктора Януковича образца 2006-2007 года. Некоторые из них (например, Дмитрий Табачник или Юрий Бойко) не только в последствии стали реальными министрами, но и продолжают ими быть до сих пор (нынешняя приставка «и.о.» - не в счет).

Впрочем, следует признать, что сама по себе работа теневого правительства Януковича, в принципе, незначительно отличалась от деятельности теневого Кабмина Тимошенко — «теневые» министры критиковали действующий Кабинет и его решения, и, порой, писали письма президенту Ющенко с разнообразными предложениями, которые, впрочем, не находили поддержки.

Однако, различия все же были. В частности, теневые министры Януковича могли участвовать в заседаниях «своих» министерств – как народные депутаты Верховной Рады и присутствовали в коллегиальных органах при соответствующих ведомствах (т.к. правительство было сконструировано по правовому полю Конституции-2004). А некоторые из министров-«теневиков» Януковича даже смогли поработать на высоких государственных постах при президенте Ющенко: к примеру, «теневой» министр иностранных дел Константин Грищенко сначала был назначен первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а чуть позже даже стал послом Украины в России.

Альтернативные аутсайдеры

Что же касается других альтернативных правительств, они, к сожалению, не сумели реализовать свои программы или капитализировать свои теневые должности в реальные. Так, «правительство перемен» Арсения Яценюка ставило своей основной задачей возможность проявить себя новой генерации украинских политиков. Однако на практике реализовать такой шанс никому из «новой генерации» не удалось. Более того, нынешние соратники Яценюка открыто называли ту его инициативу «молодежной тусовкой», которая-де не имеет ничего общего с оппозицией и, тем более, с правительством.

Не менее провальной стала и работа оппозиционного правительства под руководством Сергея Соболева. За два года работы этот альтернативный Кабмин запомнился совсем уж бутафорской операцией: в нем однажды «официально» было проведено сокращение количества министров. По словам инициатора этого предложения, Юлии Тимошенко, «это должно быть одно правительство, европейский стандарт, в котором министерства – по функциям, а не отраслям». Собственно, несмотря на то, что из состава оппозиционного правительства были исключены министерства ЖКХ, промышленности, транспорта и связи, работу теневого ведомства это не улучшило. Или не ухудшило. В общем, никак на работе (или ее реальном отсутствии) не отразилось.

Одним из последних альтернативных Кабминов в Украине стало создание «правительства национальной альтернативы» от ВО «Свобода». О формировании теневого ведомства «свободовцы» заявили летом 2013 года, список министров назвали в октябре. Официальных объявлений о прекращении деятельности «Правительства национальной альтернативы» по сей день не было, так что, считайте, у нас уже один готовый «теневой» Кабмин есть – как и столь же «теневой» премьер-министр – Александр Сыч. Только вот заметных результатов – хоть реальных, хоть даже каких-нибудь «теневых» - нет.

Пиар вместо реформ

Основной причиной, по которой действия ни одного из «теневых» правительств не замечены в обществе, политологи называют тот факт, что все оппозиционные кабинеты министров занимались только лишь критикой действующего Кабмина. Без каких-либо эффективных альтернативных предложений и наработок по реальным рабочим вопросам со своей стороны. «Очередные заявления о создании теневого правительства — это заявления в рамках пиар-технологий, - рассказал УНИАН политтехнолог Андрей Золотарев. – По-хорошему, о формировании альтернативного Кабмина оппозиция должна была заявить еще 1 декабря и озвучить персоналии, ответственные за те или иные направления. Нынешнее же заявление — пустышка».

По его словам, главным для Украины сегодня является финансовый вопрос. Поэтому, вместо генерирования идей и пустого сотрясания воздуха, оппозиции следовало назвать теневого министра финансов и дать ему возможность озвучить, как он будет решать проблему госдолга или Пенсионного фонда... «Грубо говоря, четкие шаги относительно того, что мы можем продать, где занять, чтобы выбраться из долговой ямы», - поясняет Золотарев.

К сожалению, по словам политтехнолога, никаких альтернатив от оппозиции по выходу из экономического кризиса, озвучено не было. И причиной тому — непонимание лидерами оппозиции процессов в обществе и сохранение между ними конкуренции в свете грядущей президентской гонки. «Людям же нужно понимание. Если оппозиция заявляет, что власть ведет страну «не туда», то народ хотел бы видеть, «куда» его поведет оппозиция. Лидеры же пытаются играть в Моисея. Но у Украины нет сорока лет, чтобы бродить по пустыне без конкретного маршрута. Боюсь, что у Украины нет даже четырех месяцев... Когда к политическому кризису добавится экономическая составляющая, страну взорвет», - считает Золотарев.

Кроме того, если речь идет о персоналиях, готовых войти в теневое правительство, в политических реалиях Украины не существует гарантий, что после прихода нынешней оппозиции к власти, министерства возглавят «теневики» - люди, которые реально готовили реформы, пребывая в оппозиции, «в тени». «В западном мире это работает, потому что теневое правительство, по сути, является альтернативной моделью действующему Кабинету. У нас же нет никакой гарантии, что правительство будет сформировано именно из тех людей, которые находятся в теневом Кабинете, так как нет ни политической традиции, ни прогнозируемого расклада политических договоренностей», - рассказал УНИАН политолог Алексей Красноперов.

По его мнению, нынешняя очередная попытка создать теневой исполнительный орган обречена на провал, так как не известно, кто и когда сформирует новый официальный Кабмин и по каким правилам это произойдет. «Потому, в нынешних реалиях, теневое правительство - не более, чем информационный повод и технология, чтобы находиться на виду», - сказал он.

В этой связи, даже если оппозиции удастся провести часть своих представителей в новый Кабмин, теневое правительство будет использоваться лишь как инструмент давления на работу Кабинета за счет потока всесторонней критики (кстати, в этом смысле члены «теневого» Кабмина могут разбрасываться критикой даже в адрес своих соратников по оппозиции). «Новое теневое правительство от оппозиции, как и все прошлые его модификации, - это, по сути, фейк, подделка, которая используется либо как инструмент давления, либо как публичная площадка», - считает политолог.

Кто готов «брать ответственность за страну»

О справедливости последнего утверждения косвенно свидетельствует и тот факт, что, к примеру, представители УДАРа не намерены принимать участие в формировании ни «теневого», ни «технического» правительства. Таким образом, получается, разговоры о том, что оппозиция готова «брать на себя ответственность за страну» - на деле, не более, чем разговоры. Во всяком случае, если под словом «оппозиция» в данном случае имеется в виду неформальное объединение трех парламентских оппозиционных политсил.

«Теневые правительства в Украине не работают. И создание нового альтернативного Кабмина — имитационный процесс, - рассказывает УНИАН политтехнолог Тарас Березовец. – Думаю, что ни УДАР, ни «Свобода» не будут участвовать в его формировании, так как УДАР не желает входить ни в какие новообразования, которые могут сотрудничать с Януковичем, а «Свобода» вспомнит о своем теневом Кабмине».

Тут, кстати, стоит сделать ремарку: если бы оппозиционные силы определились с лидерством в объединенной оппозиции, и «скинулись» кандидатурами для «теневого» правительства, можно было бы сформировать вполне достойный теневой кабинет, члены которого, с учетом нынешней политической конъюктуры, вполне могли бы быть принимаемыми в высоких кабинетах на Западе. Где, соответственно, «теневые» министры могли бы вести переговоры о грядущих реформах и потихоньку готовить базу полезных для Украины законопроектов и решений, которые можно было бы воплотить в жизнь при смене власти в стране.

Но это пока что — из разряда фантастики. Ведь даже экс-министры теневых правительств считают, что очередное оппозиционное правительство должно формироваться по определенной процедуре. «Если мы говорим, что оппозиционные силы хотят получить мандат доверия народа, пусть даже на Майдане, а после – на досрочных выборах, они должны по внутрипартийной процедуре, как минимум, через политсоветы, выдвинуть предложения кандидатов в это оппозиционное правительство. Не от физлиц-лидеров, а от политических партий, которые будут нести ответственность», - рассказал УНИАН народный депутат от «Батькивщины», экс-министр финансов в теневом правительстве 2010 года Андрей Сенченко.

Не «теневой», так – «технический»: «за» и «против»

Впрочем, его коллега по оппозиционному Кабмину-2010 («теневой» экс-министр МЧС) Юрий Грымчак считает, что сегодня задание оппозиции не в том, чтобы создать альтернативное правительство, а в том, чтобы сформировать действующий технический Кабмин. «В 2010-м действовала Конституция 2004 года, поэтому тогда создание альтернативного правительства было логичным и понятным. Учитывая, что на текущей неделе парламент намерен вернуть Украине Конституцию в редакции 2004 года, для оппозиции было бы логично сформировать технический действующий Кабмин, к работе которого следовало бы привлечь представителей не только политических сил, но и гражданского общества», - рассказал он УНИАН.

С таким мнением согласен и политолог Александр Палий. По его мнению, альтернативный Кабмин — это план «Б» для оппозиции. «Эта идея связана с тем, что действующая власть довела страну до экономического коллапса и оппозиция должна быть готовой взять на себя управление Украиной», - рассказал он УНИАН.

Основным же, по словам Палия, вариантом, планом «А», должно стать формирование технического правительства при участии «наиболее вменяемых представителей власти» и «далее работать над тем, чтобы Кабмин стал представительной, то есть, выборной, структурой».

Однако, тут нужно уточнить, что, например, в «Батькивщине», как в потенциальной «кузнице кадров» для формирования любого – хоть тебе «теневого», а хоть и реального действующего Кабмина, судя по всему, в реальность скорого возврата к Конституции-2004, не очень-то верят.

А, комментируя ситуацию с позиций реалистов, констатируют, что «при нынешней узурпации власти, ничего не решает не то что оппозиционное, но и официальное правительство». «Идея технического правительства — это идея сохранения Януковича во власти. Даже если, условно, в официальный Кабмин войдут кандидаты от Партии регионов и от оппозиции поровну, представители олигархических кланов никуда не исчезнут. А разве они согласятся, к примеру, с демонополизацией энергетики? Поэтому, идея «микса» в Кабмине — это идея создания некоей команды, обслуживающей интересы президента и изображающей, что обслуживает интересы народа», - поясняет депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко.