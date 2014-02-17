Конституция дает право гражданам защищаться коллективно - политолог

Отряды самообороны действуют в правовом поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявили директор по вопросам науки и развития Института гражданского общества Анатолий Ткачук и экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Лопата.

В частности, Ткачук отметил, что ссылка прокуратуры на Конституцию, которая запрещает создавать военизированные группировки, в нынешней ситуации является ошибочной.

“Прокуратура сегодня исповедует мифологию, что отряды самообороны незаконные, ссылаясь на 17-ю и 37-ю статьи Конституции, которые говорят, что на территории Украины запрещается функционирование вооруженных формирований, не предусмотренных законом, и что политические партии и общественные организации не имеют права на создание военизированных формирований. Формально прокуратура права. Но в Конституции есть другие нормы. Например, статья третья, которая говорит, что человек, честь, достоинство, здоровье - являются высшей ценностью, статья 27, которая говорит, что каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, и жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. То есть, Конституция дает право гражданам защищаться индивидуально и коллективно”, - сказал Ткачук.

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В свою очередь Лопата отметил, что создание отрядов самообороны является объективным процессом, который свидетельствует о слабости власти, которая не в состоянии контролировать ситуацию в государстве, поскольку сегодня у граждан нет другого пути обеспечить собственную безопасность.

Кроме того, Лопата отметил, что в ситуации, которая сложилась в Украине, теоретически Президент может издать указ о введении чрезвычайного положения и привлечении к его исполнению Вооруженных сил Украины. Однако он уверен, что “ни по численности, ни по моральному состоянию Вооруженные силы не готовы воевать с собственным народом”.

Его мнение также разделяет Ткачук, который выразил уверенность, что Вооруженные силы на сегодняшний день не смогут сохранить режим чрезвычайного положения.

Как сообщалось, в Киеве и ряде регионов органы прокуратуры открыли уголовные производства относительно незаконного создания военизированных формирований.