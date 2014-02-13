Милиция расследует создания в Киеве военизированных структур - прокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщили прокурор столицы Николай Бескишкий и его пресс-секретарь Яна Соболевская.

"Нами возбуждено уголовное производство по ч. 2 и ч. 4 ст. 260 (Уголовного кодекса) относительно незаконного создания военизированных вооруженных формирований", - сказал Бескишкий.

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Соболевская уточнила, что данное производство было открыто 11 февраля после получения информации о том, что в Киеве могут действовать незаконно созданные военные формирования.

По словам Соболевской, полученная информация проверяется оперативным путем сотрудниками ГУ МВД Украины в г. Киеве.