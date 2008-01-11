Вкладчикам предлагают 198 долларов и два цента, но мелочи в кассах нет

Как сообщал УНИАН, Сбербанк получил первый транш бюджетных средств в размере 198,2 млн. долл. для проведения компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР.

Следовательно, людям будет предложено открыть счет в валюте, на который будут переведены деньги. Если же вкладчики откажутся от открытия счетов, они получат деньги наличными. Об этом в интервью УНИАНсообщил руководитель Печерского отделения Сбербанка Николай Вишневский:

"Но там сумма достаточно интересная – 198 долларов США и два цента (на сегодняшний день тысяча гривен составляет 198 долларов США и два цента). Конечно, мы центы людям не отдадим. Значит, эти два цента мы у них будем покупать или они будут покупать у нас один доллар 98 центов по курсу Нацбанка по 5.05 и получат двести долларов. Вот такая приблизительно будет арифметика.

И даже 198 долларов мы всем не сможем найти, мы можем найти 195, 190 или 200".

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