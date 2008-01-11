«Ощадбанк» получил первый транш для компенсационных выплат

10 января т. г. ОАО “Ощадбанк” получил первый в этом году транш бюджетных средств в размере 198,2 млн. долл. для проведения компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, полученные средства перечислены на счета балансовых отделений региональных управлений для дальнейшего зачисления на действующие или открытые текущие или депозитные счета вкладчиков.

По информации банка, первые выплаты начнутся в пятницу, 11 января т. г. Все вкладчики, которые 8 января были внесены в “Реестр вкладчиков сбережений граждан”, обратившись в учреждения "Ощадбанка", смогут оформить текущий или депозитный счет и получить соответствующие компенсационные суммы.

Выплаты будут осуществляться в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 9 января 2008 года № 1 “О выплате в 2008 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждениях Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, и облигаций Государственного беспроцентного займа 1990 года, государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, приобретенных на территории Украинской ССР”.

Согласно постановлению, предусмотрено направить 5 млрд. 760 млн. грн. на компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, сделанных до 2 января 1992 года в Сбербанк СССР, а также облигаций госзайма 1990 года, сертификаты Сбербанка СССР, государственные казначейские обязательства СССР, в пределах проиндексированных сбережений, но не более 1 000 гривен на вкладчика.

230 млн. грн. будет направлено наследникам вкладчиков, умерших в 2005 - 2007 годах, или другим лицам, определенным статьей 8 Закона "О государственных гарантиях возмещения сбережений граждан Украины", которые не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений в 2005-2007 годах, в пределах остатка проиндексированного вклада, но не более 500 грн., а также умерших в 2008 году, в пределах остатка проиндексированного вклада, но не более 500 грн.

10 млн. грн. намечено выплатить наследникам застрахованных лиц или страхователям, умершим в 2005-2007 годах, или другим лицам, определенным статьей 8 Закона "О государственных гарантиях…", которые не получили компенсацию потерь в 2005-2007 годах, в пределах остатка проиндексированного страхового взноса, но не более 500 грн., а также умерших в 2008 году - также не более 500 грн.

Постановлением предусматривается, что компенсационные выплаты проводятся их владельцам в наличной или безналичной форме в национальной или иностранной валюте по официальному обменному курсу Национального банка путем зачисления средств по желанию владельцев на текущий или депозитный счет в ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» через три дня после внесения в информационно-аналитическую систему «Реестр вкладчиков сбережений граждан» данных о них, необходимых для идентификации вкладчика при открытии счета.

Внесение сведений о гражданах в Реестр вкладчиков сбережений граждан осуществляется бесплатно.

Для внесения в Реестр вкладчики подают по месту нахождения вклада или по месту жительства в "Ощадбанк" документы, необходимые для открытия вкладного счета физического лица, заявление - поручение и документы, подтверждающие право собственности на сбережения.

Справка УНИАН. Правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году возвратить вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн., в частности, за счет поступлений от приватизации. Представители оппозиции заявляют, что в госбюджете на 2008 год от приватизации предусмотрено 8 млрд. грн. Еще 12 млрд. грн. правительство Ю.ТИМОШЕНКО надеется получить от внеплановых доходов от приватизации, но это не зафиксировано в бюджете.

В конце декабря 2007 года ОАО «Ощадбанк» приступил к созданию реестра вкладчиков и собственников государственных ценных бумаг, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.