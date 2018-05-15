Перемирие заканчивается: ни Конституции, ни Кабмина

Как известно, первая пленарная неделя Верховной Рады на нынешней сессии, была закрыта досрочно – многочасовые консультации о вариантах конституционной реформы, предусматривающей возвращение к парламентско-президентской форме правления, не увенчались успехом. Напомним, оппозиция настаивает на немедленном возвращении Основного закона в редакции 2004 года. Власть убеждает, что одним лишь голосованием конституционного Акта, предлагаемого парламентским меньшинством, ограничиваться не следует. По мнению провластного большинства в Верховной Раде, для изменений Основного закона нужно создать специальную комиссию, которая займется наработками текста Конституции и представит согласованный документ, удовлетворяющий все стороны конфликта. Впрочем, в этом случае конституционный процесс может затянуться, минимум, на полгода.

Безуспешные торги за Основной закон

Переломить ситуацию и проголосовать за предложение оппозиции депутаты могли на внеочередном заседании Верховной Рады на текущей неделе, если бы это мероприятие, анонсируемое с прошлого четверга, состоялось. Это могло бы произойти в случае, если бы сторонникам конституционного Акта удалось «сколотить» ситуативное большинство для голосования за документ. Последние семь дней некоторые политики неоднократно заявляли, что ряд депутатов в Партии регионов готовы присоединиться к оппозиции в решении этого вопроса. И, с учетом лояльности многих внефракционных парламентариев, голосов за Акт вполне могло бы хватить. Тем не менее, «наскрести» подписей «за» документ, видимо, не получилось. И смысла собираться под куполом 13 или 14 февраля, попросту, не было: переговоры будут продолжаться в пленарном режиме, согласно календарному плану Верховной Рады.

Собственно, по словам лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, на следующей пленарной неделе, оппозиция снова потребует поставить на голосование вопрос относительно принятия Актов о возвращении к Конституции образца 2004 года. Хотя гарантий того, что найдется 226 голосов «за» документ – никаких. А, если голосование за конституционный Акт будет провалено, это приведет к обострению политического конфликта, обострению ситуации на улицах, и уличные протесты усилятся. «Ходят слухи, что есть депутаты, которые готовы проголосовать. Идут дискуссии за закрытыми дверями о том, какой акт принимать. У нас есть наш проект решения. Мы требуем, чтобы этот проект решения поставили на голосование, обсудили и проголосовали и чтобы люди увидели, есть ли голоса от Партии регионов, которые поддержат восстановление конституционного строя. Нужно, чтобы мы начали действовать, потому что этого требуют люди на Майдане. И ситуация — открыть реальные карты и в первую очередь со стороны Партии регионов», - сказал он.

С этим, традиционно, соглашаются и соратники «Батькивщины» из партии УДАР. «Мы говорим о перезагрузке всей системы и о балансе власти в Украине. Такой возможностью был бы переход к Конституции 2004 года. После этого можно говорить о формировании технического переходного правительства, чтоб мы четко понимали, какие реформы мы можем осуществить, и какой результат будет для Украины», - сказал лидер УДАРа Виталий Кличко.

В ПР считают, что оппозиции Конституция-2004 не нужна

Тем временем в Партии регионов поспешили откреститься от ответственности за срыв переговоров о конституционной реформе. По словам народного депутата Владимира Олейника, оппозиция сама не желает возвращения к Основному закону в редакции 2004 года. «Оппозиция не имеет желания возвращаться к Конституции 2004 года, а выполняет план, который ей написала Юлия Тимошенко и который состоит из трех пунктов», - сказал Олейник и добавил, что первым из них стоит категорическое невозвращение к Конституции-2004.

По его словам, лидеры оппозиции юлят и имитируют переговорный процесс, так как не могут сообщить об этом факте Майдану. Впрочем, два других пункта «от Тимошенко» категорически неприемлемы для власти. «Второй пункт – выход из переговорного процесса, а это означает конфликт, войну. Третий пункт касается досрочных выборов президента, но все понимают, что юридических и политических оснований и механизмов начать процедуру внеочередных выборов - нет. Только через углубление конфликта это можно сделать», - сказал политик.

Впрочем, взваливая провал в возвращении к Конституции-2004 только лишь на оппозицию, в Партии регионов лукавят. А министр юстиции Украины Елена Лукаш и вовсе поясняет отказ провластных депутатов голосовать за конституционный Акт тем, что нормы Основного закона в редакции 2004 года неоднократно были предметом существенной критики со стороны ведущих европейских институтов – Венецианской комиссии, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и отдельных международных экспертов. Мол, европейские институты отмечали, что положения закона «были противоречивыми, не отвечали цели «конституционной реформы», европейским стандартам в этой сфере, а также украинским обязательствам, принятым при вступлении в Совет Европы, определялись как потенциальные источники конфликтов между президентом и правительством».

Ловушка для премьера

В то же время, министр умалчивает, что возвращение к Конституции 2004 года в Верховной Раде не рассматривается как панацея. Это – лишь промежуточный акт, ограничивающий полномочия президента в нынешней ситуации, дабы можно было сформировать оппозиционное правительство. «В условиях узурпации власти, правительство находится в руках президента Януковича, а стране нужно правительство, которое самостоятельно будет принимать решения. Именно поэтому первым вопросом мы ставим вопрос восстановления конституционного строя, восстановления парламентско-президентской формы власти и только после этого – формирование правительства народного доверия новым большинством в парламенте», - сказал один из лидеров «Батькивщины» Александр Турчинов.

По его словам, в этом случае Кабмин будет иметь достаточно полномочий, чтобы остановить экономический кризис. Такую принципиальность в вопросе формирования правительства оппозиция демонстрирует по ряду причин. Во-первых, потому, что в Верховной Раде нет стабильного большинства, готового поддерживать кандидатуру оппозиционного премьера и решения нового Кабмина, необходимые для спасения экономики. К примеру, УДАР готов голосовать за представителя оппозиции на пост премьера, но не готов взять себе ни одного кресла в Кабмине. «Мы не собираемся становиться одним из винтиков сегодняшней власти. Мы готовы брать на себя ответственность лишь в том случае, если будет перезагрузка власти, которая полностью себя дискредитировала», - сказал лидер УДАРа Виталий Кличко.

Во-вторых, как известно, в конце января Виктор Янукович предложил кресло премьера одному из лидеров оппозиции Арсению Яценюку. Однако если Арсений Петрович ответит на это предложение согласием, вряд ли ему удастся спасти свой и без того падающий рейтинг. Разве что, мандат доверия на премьерскую должность ему выдаст Майдан (как это сделать – другой вопрос).

В-третьих, назначение Яценюка премьером не будет тем компромиссом, который удовлетворит протестующих. «Если на этом все закончится, то толку от этого не будет. Если с этого все начнется, тогда это компромисс. Но люди вышли на площади по всей стране не ради того, чтобы Яценюк стал премьером», - сказал представитель «Правого сектора», удерживающего улицу Грушевского, Андрей Тарасенко.

И, в-четвертых, в этом случае лидер «Батькивщины» будет вынужден распрощаться с президентскими амбициями на выборах 2015 года.

Власть делает ставку на собственных профессионалов

Впрочем, в Партии регионов уже заговорили о вероятности внесения на будущей неделе кандидатуры нового премьера. «Есть информация, что на следующей неделе мы ожидаем консолидации и внесения президентом кандидатуры премьера после проведения консультаций… Мы должны быть как одна команда, должны услышать программу, потому что ситуация непростая, и затягивать с принятием такого решения мы не имеем права», - сказал народный депутат-регионал Владимир Олейник.

Учитывая состояние переговорного процесса, о возможности сформировать новый Кабмин только оппозиционными силами речь не идет. Более того, призрачными становятся и шансы представителя оппозиции возглавить правительство. «Сегодня активно обсуждается вопрос переформатирования Кабинета министров, а главное – кто может сегодня возглавить Кабмин. Первое – мы не будем поддерживать кандидатуру от оппозиции. Мы считаем, что есть два варианта по премьер-министру: это либо член команды, либо человек, разделяющий нашу программу», - утверждает народный депутат от Партии регионов Олег Царев.

По его словам, новым главой Кабмина должен быть сильный менеджер, который воспринимается обществом и партнерами Украины, как на Западе, так и на Востоке. «Нужно найти такого человека, потому как сейчас нет времени учиться, нужно решать сложные вопросы в сложившейся ситуации», – отметил он.

В то же время, его коллега по фракции, Михаил Чечетов, считает, что «президент, Кабмин и большинство в парламенте должны быть одной командой». «Если какие-то оппозиционные фракции войдут в большинство, то они, естественно, могут получить квоту на министерские портфели пропорционально численности фракций… Если независимые депутаты войдут в большинство, то они тоже могут соответствующие квоты получить. Вместе с тем наша фракция считает, что альтернативы тому, чтобы премьером был член нашей команды и синхронно, вместе с президентом и большинством в парламенте, реализовывал единую программу, быть не может», - сказал депутат.

Учитывая, что о косвенной поддержке такой кандидатуры от Партии регионов уже заявили коммунисты, а внефракционным парламентариям власть обещает портфели в новом Кабмине, оппозиция на будущей неделе может сесть в лужу. А градус народного недовольства, и во что оно, в результате, выльется, трудно себе представить.