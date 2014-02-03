В Кабмине призвали местные власти активизировать бюджетный процесс

Об этом заявил первый исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

По его словам, несмотря на непростую политическую ситуацию, бюджетный процесс в регионах Украины продолжается.

Читайте также Арбузов поручил ускорить восстановление электроснабжения населенных пунктовАрбузов напомнил, что 3 февраля - последний день утверждения местных бюджетов, которые имеют прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом (республиканский Автономной Республики Крым, областные, городские городов областного, республиканского значения, районные).

Он отметил, что правительство учло и согласовало большинство актуальных пожеланий местных властей.

«Хочу со всей ответственностью заявить, что в настоящее время правительство и большинство областных государственных администраций, исполнительные органы местной власти пытаются работать в штатном режиме. Поэтому, ситуация в социально-экономической и финансовой сферах находится под контролем властей. На сегодня мы сформировали и приняли Государственный бюджет на текущий год, и вошли в фазу утверждения местных бюджетов», - отметил он.

Арбузов подчеркнул, что бюджетный процесс в восточных и центральных регионах проходит достаточно активно.

Читайте такжеНет никаких экономических причин для дестабилизации гривни - АрбузовТакже он отметил, что по состоянию на 3 февраля утверждено 35,6% (4299 бюджетов с 12087) местных бюджетов всех уровней. При этом, в Автономной Республике Крым, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях обеспечено своевременное принятие всех местных бюджетов, которые имеют прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, а в Киевской, Одесской и Сумской областях утверждены все местные бюджеты всех уровней.

Также Арбузов призвал представителей местных органов исполнительной власти, которые еще ​​не передали на утверждение соответствующие бюджеты, ответственно отнестись к этому вопросу. «Никакие политические противостояния не должны препятствовать интересам простых граждан. Поэтому, призываю представителей местной власти активизировать бюджетный процесс, что позволит обеспечить своевременные социальные выплаты», - отметил Арбузов.