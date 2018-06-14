Перезагрузка власти невозможна без изменения Конституции

Отставка премьер-министра, которая была более уместна два месяца назад – только первый реальный результат борьбы украинцев, вышедших на улицы защищать свои гражданские свободы. «То, что сегодня Николай Азаров подал в отставку, и была отменена часть диктаторских законов, - не является раскаянием власти или победой оппозиции. Это первый реальный результат борьбы людей, которые вышли на все площади Украины и мира и начали брать власть в свои руки. Победа, которую Майдан завоевал сегодня, является первым успешным шагом. Но этого недостаточно…», - считает экс-премьер Юлия Тимошенко.

«Это еще не решение кризиса. Это шаг в хорошем направлении для уменьшения напряженности в Украине, но, без всяких сомнений, кризис продолжается, и на сегодняшний день не очевидно, что он будет решен», - рассказал УНИАН эксперт польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Войчех Кононьчук.

По его словам, похоже, украинская власть, наконец, оценила силу протестов, но, с другой стороны, не хочет менять свою стратегию поведения: добиться успокоения ситуации наименьшими уступками.

С таким мнением согласен и аналитик Польского института международных дел (PISM), который специализируется на вопросах Украины, Евгений Воробьев. По его мнению, отставка премьера Николая Азарова – небольшая уступка власти и тактическая попытка затянуть время. Воробьев отмечает, что теперь президент Украины, с одной стороны продолжит участвовать в переговорах с оппозицией, а с другой – будет пытаться силой подавлять протесты, как это имело место в Днепропетровске и Запорожье, где митингующих атаковали «титушки» под прикрытием правоохранительных структур.

Почти рекордсмен в премьерском кресле

Возвращаясь к отставленному премьеру, Николаю Яновичу следует отдать должное: до украинского рекорда по нахождению на посту премьера (четыре года) он не дотянул чуть больше месяца. И даже с учетом этого, стал самым «долгоиграющим» руководителем правительства. Более того, оппозиция несколько раз пыталась отправить его в отставку решением парламента, но для вотума недоверия регулярно не хватало голосов: премьер был удобен власти.

Азаров уже давно достиг пенсионного возраста, а в прошлом году преодолел предельный срок нахождения на государственной службе. Впрочем, спокойно уйти на пенсию не позволяла должность. Так как «премьер-министр» относится к категории политических, на нее не распространяется действие закона о госслужбе, согласно которому Николай Янович мог бы покинуть пост сразу после 65-летия.

Теперь же, после отставки с должности главы правительства, Николай Азаров намерен заняться развитием Партии регионов, председателем которой является. «Находясь на посту премьер-министра, я не имел возможности в полной мере выполнять обязанности председателя партии. Надеюсь, что мои знания и опыт помогут развитию этой важной политической силы Украины… И я буду отдавать этому все свои силы», - написал он на своей странице в Facebook.

Впрочем, уход исключительно в партийную деятельность экс-премьера выглядит несколько странным. Дело в том, что, согласно закону «О Кабинете министров Украины», после принятия отставки президентом, и глава правительства, и остальные министры, остаются на своих постах с приставкой «исполняющий обязанности» до тех пор, пока не будет сформирован новый Кабмин (но не более 60-ти дней). Тем удивительнее тот факт, что и.о. премьера в нынешних украинских реалиях президент назначил первого вице-премьера Сергея Арбузова. Хотя в том же законе четко прописана норма, согласно которой подобное возможно лишь в случае смерти главы правительства…

Битва за Кабмин: разделяй и властвуй

К слову, сесть в премьерское кресло «поплотнее» у Сергея Арбузова вряд ли получится. Особенно, учитывая появление противоречий между разными группами влияния во фракции Партии регионов. «Арбузов выпадает из олигархической схемы и сфер влияния большого бизнеса, поэтому не факт, что его кандидатура найдет необходимое количество голосов в парламенте для утверждения в должности», - рассказал УНИАН директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Тем не менее, сохранить за собой определенные сферы влияния в новом Кабмине Арбузову удастся. По словам политолога Алексея Красноперова, в случае, если правительство возглавит человек от оппозиции, то ответственность, вероятнее всего, распределится так: финансы и силовики останутся за властью, а гуманитарный и социально-экономический сектор отойдут оппозиции. «Таким образом, власть сохранит свои позиции в уже занятых секторах. Это и Арбузов, и Клименко, и Колобов, и Лебедев…», - рассказал он УНИАН.

В результате, по словам эксперта, власть снизит свою ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране, зато оставит за собой ресурсы, которые могут понадобиться в 2015 году.

Политолог не исключает, что в новом составе Кабмина свою должность может сохранить и глава МВД Захарченко. С одной стороны, его можно бы отправить в отставку давно, дабы снизить градус протеста. Тем более, что после перевода Андрея Клюева с поста секретаря СНБО в должность главы Администрации президента, Совбез остался без руководителя, которым вполне мог бы стаь нынешний главный милиционер. С другой – на сегодняшний день Захарченко на посту министра МВД просто некем заменить.

К слову, учитывая, что Украина пока еще президентско-парламентская республика, кандидатуру нового премьера определяет глава государства. А в парламенте, для назначения нового главы правительства безприставки и.о. должно быть 226 голосов. Кроме того, сейчас премьер не является самостоятельной политической фигурой (даже если будет выбран коалиционным большинством парламента). «Конституцию 1996 года еще никто не отменял. А быть премьером согласно этому Основному закону, значит полностью зависеть от президента – он в любой момент может премьера отправить в отставку», - сказал Вадим Карасев.

Этим и объясняется пассивность оппозиции в вопросе возможного представления «своего» премьера и формировании части нового правительства. Как известно, премьерскую должность Виктор Янукович предложил «примерить» лидеру «Батькивщины» Арсению Яценюку. Последний, впрочем, отказался, но западные лидеры все еще пытаются его уговорить.

Не горит желанием поработать в правительстве и соратник Яценюка по оппозиции, лидер партии УДАР Виталий Кличко. По его словам, он не видит в новом составе Кабмина не только себя, но и представителей своей партии.

«Сегодня мы видим, что система принятия решений остается прежней, президент, кого хочет, назначает и, кого хочет, увольняет. И делает это, когда хочет. Тогда возникает вопрос, нужно ли нам работать в правительстве, где нет никаких гарантий на реализацию запланированной программы?», - пояснил народный депутат от УДАРа Виктор Чумак.

Впрочем, оппозиции будет и довольно трудно объяснить свое согласие работать в таком Кабмине людям, мерзнущим на улицах. «Формировать правительство из представителей провластных лидеров и оппозиции нецелесообразно, поскольку подобное правительство вряд ли будет понятным для людей, которые выступили на акциях протеста… Это будет механическая смена правительства, не соответствующая потребностям людей», - рассказал УНИАН бывший директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев.

Более того, учитывая плачевное состояние отечественной экономики, лидеры оппозиции не торопятся брать на себя ответственность за грядущий социально-экономический, а, возможно, и геополитический провал, который власть, естественно, постарается на них возложить.

Коалиция ситуативного большинства

Не менее проблемным для оппозиции, по мнению политологов, остается и вопрос формирования в Верховной Раде коалиционного большинства. По словам Вадима Карасева, фракция Партии регионов будет жестче контролироваться главой Администрации президента Андреем Клюевым. «Поэтому олигархам будет очень трудно, даже если бы они захотели действовать через своих депутатов в союзе с оппозицией для формирования парламентского, коалиционного правительства», - считает он.

«Каждая партия из оппозиционной тройки будет пытаться создать коалицию на равных основаниях с регионалами. Последних же такой формат вряд ли устроит. К тому же, вероятно, о своих амбициях могут заявить и внефракционные миноритарные акционеры оппозиционного пирога, такие как Порошенко и Балога. А потому, при коалиционном правительстве, большинство в парламенте будет формироваться ситуативно - под те или иные решения», - отметил Красноперов.

Поэтому, по его словам, Верховная Рада вступает сегодня в период предвыборной турбулентности.

Собственно, внеочередные парламентские и президентские выборы дают наибольший шанс в разрешении нынешнего украинского кризиса, считает Войчех Кононьчук. Альтернативным вариантом он видит формирование нового парламентского большинства на базе трех оппозиционных партий и формирование нового правительства, которое бы возглавил представитель оппозиции. Впрочем, сам эксперт понимает, что это – лишь теория. На практике, без представителей парламентского большинства, шансов создать коалицию – нет. «Если бы теоретически оказалось, что есть возможность формирования большинства на базе оппозиционных партий, и они имели бы своего премьера, то этого могло бы хватить для того, чтобы прекратить протесты», - считает он.

В свою очередь, Евгений Воробьев настаивает, что первоочередным и для власти, и для оппозиции, должно стать выполнение трех основных пунктов, обсуждаемых сторонами. Во-первых, возвращение Украины к парламентско-президентской форме правления, согласно Конституции 2004 года. Во-вторых, определение даты президентских выборов и создание механизмов для честного голосования на них. В-третьих, предоставление гарантий безопасности, как представителям власти, так и оппозиции.

Без изменения Конституции не будет перезагрузки

Впрочем, ряд политиков и экспертов видят разрешение этой проблемы в другой плоскости. Вместо того, чтобы ситуативно договариваться в Верховной Раде и каждый день находиться под угрозой увольнения в Кабмине, они предлагают первым делом вернуться к Конституции 2004 года и, автоматически, к парламентско-президентской форме правления. В этом случае, премьер станет политически влиятельной фигурой, которая, получив поддержку парламентского большинства, может увеличить себе поле для маневров. «Это можно сделать в начале следующей сессии Верховной Рады, 4 февраля», - считает экс-народный депутат Тарас Стецькив.

По его мнению, это можно было бы сделать, проголосовав специальный Акт восстановления Конституции образца 2004 года или отдав 300 голосов за закон №4180, получивший в 2004 году положительное заключение Конституционного суда.

«Возвращение к Конституции 2004 года означает проведение досрочных президентских и парламентских выборов. А к моменту их проведения можно сформировать переходное техническое правительство… Такая последовательность шагов позволит уже в 2014 году изменить и систему власти, и людей при власти», - сказал он.

С таким мнением согласен и экс-депутат Юрий Ключковский: «Решением Конституционного Суда 2010 года было признан неконституционным голосования за принятие Закона № 2222 с изменениями, предложенными законопроектом №4180 . Однако КС не отменил принятие данного законопроекта в первом чтении и не отменил своего заключения по нему, предоставленного в сентябре 2004 года. Таким образом, можно считать, что законопроект № 4180, по сути, возвращен в Верховную Раду. И если этот законопроект в той редакции, которая получила одобрение Конституционного Суда, сегодня получил бы 300 голосов в парламенте, это было бы завершением начатого в 2004 году конституционного процесса. Такой ход событий позволил бы на ближайшей сессии ВР, уже в следующий вторник, решить вопрос изменения Конституции».

Впрочем, эксперт считает, что в возвращении Конституции 2004 года не заинтересованы президент и его окружение, а оппозиция, по неизвестным причинам, соглашается на навязанный ей сценарий. «К сожалению, оппозиция, похоже, согласилась на формирование конституционной комиссии, которая будет рассматривать изменения в Основной Закон. А они, в свою очередь, будут приниматься в течение двух сессий парламента. То есть, вопрос реорганизации власти откладывается до осени этого года. Что произойдет за это время, при условии сохранения концентрации власти в руках президента, сложно предсказать», - сказал он.

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Уход Азарова – лишь первый результат двухмесячного гражданского сопротивления в Украине. Добиваться от власти выполнения остальных требований протестующим придется шаг за шагом. И только в конце длинного пути Украину может ждать перезагрузка системы, в которой тотальное неуважение к собственному народу, похищения людей среди бела дня, пытки активистов гражданского протеста и настоящая охота на журналистов будут немыслимы.

Оксана Павловская, Татьяна Урбанская