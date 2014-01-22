«Беркут» задержал журналиста Эспресо.TV

Бойцы спецподразделения МВД «Беркут» задержали на улице Грушевского журналиста Эспресо.TV Дмитрия Бойченко, который исполнял свои профессиональные обязанности.

Об этом сообщает сайт телеканала.

«Дмитрий вел прямую трансляцию с места противостояния протестующих и «Беркута», - говорится в сообщении.

В социальных сетях сообщают также об избиении журналиста при задержании.