«Беркут» задержал журналиста Эспресо.TV

10:15, 22 января 2014
Политика
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Сообщают об избиении журналиста.

Бойцы спецподразделения МВД «Беркут» задержали на улице Грушевского журналиста Эспресо.TV Дмитрия Бойченко, который исполнял свои профессиональные обязанности.

Об этом сообщает сайт телеканала.

«Дмитрий вел прямую трансляцию с места противостояния протестующих и «Беркута», - говорится в сообщении.

В социальных сетях сообщают также об избиении журналиста при задержании.

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