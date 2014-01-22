«Беркут» задержал журналиста Эспресо.TV
10:15, 22 января 2014Политика
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Сообщают об избиении журналиста.
"Беркут" задержал журналиста
Бойцы спецподразделения МВД «Беркут» задержали на улице Грушевского журналиста Эспресо.TV Дмитрия Бойченко, который исполнял свои профессиональные обязанности.
Об этом сообщает сайт телеканала.
«Дмитрий вел прямую трансляцию с места противостояния протестующих и «Беркута», - говорится в сообщении.
В социальных сетях сообщают также об избиении журналиста при задержании.
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