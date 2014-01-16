Бжезинский: Если бы Янукович захотел, то он мог бы запросто освободить Тимошенко

Американский политолог и бывший советник Президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский считает, что президент Украины Виктор Янукович мог бы освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина»

"Если бы Янукович захотел, то он мог бы запросто освободить Тимошенко, - сказал Бжезинский. - Он мог бы просто выслать Тимошенко и решить часть проблем. Но у него нет воображения или решительности на это. Он боится, что она вернется и будет принимать участие в выборах. Он слишком перепуган возможной потерей власти".

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд также призвала власти Украины освободить Юлию Тимошенко.

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"Мы продолжаем призывать власти Украины освободить Юлию Тимошенко и отправить ее в Германию на лечение, в котором она так нуждается", - сказала Нуланд, выступая на заседании Комитета по иностранным делам Сената США, посвященного Украине.

По ее словам, это засвидетельствовало бы о преданности Украины европейским ценностям и ее стратегическому курсу на евроинтеграцию. "Но, похоже, что сегодня Президент не способен предпринять эти шаги", - резюмировала Нуланд.