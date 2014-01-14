Академик Юхновский: разговоры о запрете УГКЦ - антиконституционные

Об этом сообщает Католический обозреватель.

«Такие разговоры являются антиконституционными, я считаю, что их воспринимать просто нельзя. Если власть начнет мешать церкви, это подчеркнет ее глупость», – подчеркнул Юхновский.

«Греко-католическая церковь в Украине – это чрезвычайно мощная и могучая церковная организация, если так можно говорить о церкви, а эти разговоры власти – это смехотворное шутовство, ничего этого не произойдет, церковь будет делать так, как она считает нужным, молиться можно везде, поэтому никто не имеет права это запретить», – сказал академик.

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Также он отметил, что нужно фиксировать тех людей, которые пытаются мешать церкви: «Если будут идиоты, которые будут создавать трудности и препятствия для церкви, то это нужно фиксировать. Нужно распространять фотографии этих людей в Интернете, в СМИ», – сказал Юхновский.

Как сообщал УНИАН, 6 января греко-католическое духовенство получило официальное письмо от 3 января №1/3/13-14 от Министерства культуры о «систематическом игнорировании законодательства со стороны отдельных иереев на Майдане Незалежности. Минкультуры предупредило о прекращении регистрации УГКЦ, мотивируя тем, что представители УГКЦ нарушали требования законодательства о свободе совести и религиозных организаций, осуществляя религиозную деятельность на Майдане в декабре 2013 года и в начале нового 2014 года.

В ответ на это Блаженнейший Святослав отметил, что Церковь не является участником политических событий, но она «не может стоять в стороне, когда ее верующие просят о духовной опеке», а потому присутствует на Майдане.

В заявлении главы УГКЦ сказано: «Впервые за время независимости Украины прозвучала угроза по поводу «прекращения деятельности соответствующих религиозных организаций УГКЦ».

Как известно, УГКЦ снимали с регистрации в марте 1946 года, во времена сталинских репрессий.