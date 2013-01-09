Рыбак: Согласительный совет - не место для политических заявлений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Согласительного совета.

По словам В.Рыбака, соответствующие заявления могут делаться во время пленарных заседаний парламента, когда для этого отведено соответствующее время.

В.Рыбак на заседании Согласительного совета предложил всем познакомиться друг с другом и начал представлять председателей комитетов.

Он также проинформировал, для чего создан Согласительный совет ВР и каковы его функции.