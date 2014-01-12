Около двух сотен автомобилей отбыли с Европейской площади в Межигорье
16:05, 12 января 2014Политика
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Около двух сотен активистов Автомайдана отправились с Европейской площади Киева в Межигорье с целью очередного автопробега к резиденции Президента Виктора Януковича
Как передает корреспондент УНИАН, организаторы призвали участников не нарушать закон и соблюдать правила дорожного движения.
Как сообщал УНИАН, активисты планируют провести сегодня под резиденцией Президента очередную акцию под названием "Повестка для Януковича".
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