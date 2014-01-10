В Черкасской области в ДТП погибли два человека, еще двое – госпитализированы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 10 января около 00.15 на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

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Водитель и 47-летний пассажир погибли на месте. Еще двое пассажиров, 25 и 37 лет, с политравмами госпитализированы в Уманскую центральную районную больницу.