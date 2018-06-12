Харьковский Евромайдан: огонь, кровь и зеленка

Начиналось все вполне цивилизованно. Каждый день активисты собирались возле памятника Тарасу Шевченко, делились мыслями, слушали местных деятелей и приезжих гостей – Евгения Захарова, Сергея Жадана, Ирену ­Карпу, братьев Капрановых и многих других, устраивали концерты и перфомансы. Но уже спустя две недели харьковский Евромайдан, по заявлению активистов, понес первую потерю: как утверждалось, неопознанные молодчики украли электрогенератор. Обошлось без насилия – неизвестные забрали его, погрузили в машину и уехали.

Однако следующие происшествия принесли куда больше ущерба. Так, в ночь на 13 декабря в центре Харькова сгорел дотла арендованный микроавтобус «Мерседес Бенц Вито», на котором перевозили оборудование для акций. В машине, припаркованной во дворе жилого дома, никаких важных вещей не было – после случая с генератором активисты уже не рисковали. Но в любом случае убытки, по их словам, составили около 10 тысяч долларов.

Ровно через неделю харьковские евромайдановцы снова стали главными героями новостей – их штаб, расположенный в помещении областной организации «Просвіти», атаковали вандалы. Поздно ночью там разбили несколько окон, залили краской стены и разукрасили фасад надписями антиеевропейского характера (причем часть из них была с ошибками): «Против фашизма Евро», «Эвронацисты» и другими, не менее обидными. Как потом уточнялось, ночной сторож заметил пару молодых людей спортивной наружности, но задержать никого не успел.

После этого сообщения о преследующих харьковский Евромайдан бедах ЧП посыпались одно за другим. Один из активистов, депутат облсовета от «Батьківщини» Иван Варченко заявил, что 21 декабря кто-то покушался на его жизнь. По словам оппозиционера, на переднем колесе его «Тойоты Камри» открутили несколько болтов, что на большой скорости могло привести к аварии. Забегая вперед, отметим, что автомобиль неделю спустя тоже сгорел...

Затем, 24 декабря посреди ночи вспыхнуло очередное авто – «Опель Омега» одного из активистов. Его владелец сказал, что ничуть не сомневается в поджоге, и привел слова свидетелей, которые якобы видели двух мужчин, убегавших от горящей машины.

Аналогичная судьба ожидала еще два автомобиля. На одном перевозили термосы с кипятком, пластиковые стаканы, печенье и прочие мелочи, необходимые для того, чтобы каждый вечер поить участников акций горячим чаем. В этом случае досталось и харьковчанам, не имеющим отношения к Майдану: вместе с «Шевроле» активистов сгорела и припаркованная рядом машина. Ну, а завершил «огненный список» микроавтобус, которым пользовались активисты из поселка Новая Водолага. Их «Фольксваген» сгорел дотла и восстановлению не подлежит.

Милиция начала уголовные производства по нескольким статьям – от хулиганства до умышленного уничтожения или повреждения имущества. Причины пожаров выясняют эксперты. Виновные еще не найдены…

Будут резать, будут бить…

Впрочем, уничтожением имущества дело не ограничилось. Вечером 24 декабря – в тот же день, когда напали на активистку столичного Майдана Татьяну Черновол – в больницу с ножевыми ранениями угодил один из соорганизаторов харьковского Евромайдана и непременный участник всех акций Дмитрий Пилипец. В самом центре Харькова, на улице Иванова, на него напали неизвестные.

«Били руками и ногами, повалили на асфальт, - вспоминал Пилипец, уже на следующее утро принимавший участие в пресс-конференции по Skype. - Думаю, нападавшие были подготовленными людьми... Противодействовать им я не мог – я не боец, а простой врач. Делал то, что мог, чтобы защитить здоровье и жизнь».

Жизнь защитить удалось – проезжавшее мимо авто, по словам активиста, спугнуло нападавших. В больнице у Пилипца насчитали 12 ножевых ран на бедрах, ягодицах и запястьях. По мнению евромайдановца, его хотели убить – целились в шею, но он прикрыл ее рукой. Тем не менее, уже через два дня Дмитрий Пилипец покинул «неотложку», а вскоре вернулся и к протестным акциям.

Нападением тоже занялась милиция: ведется расследование по двум статьям – хулиганство и нанесение телесных повреждений средней тяжести. Правоохранители обратились ко всем возможным свидетелям с просьбой о помощи, однако о результатах расследования пока не сообщают.

Еще одно нападение – к счастью, бескровное – произошло 28 января. Его жертвой стал один из лидеров оппозиции Юрий Луценко, приехавший на харьковский Евромайдан вместе с женой-нардепом Ириной. В «лучших традициях» харьковских политических войн Луценко при всем честном народе облили зеленкой. Напомним – ранее медпрепарат применяли против оппозиционеров Сергея Власенко и Арсена Авакова.

Вместе с экс-министром от зеленки пострадали еще несколько человек, включая журналистов. Впрочем, Луценко атака не смутила: он не только выступил, как и планировалось, но еще и шутливо сравнил себя с киношным «аватаром», подчеркнув при этом, что такие нападения Евромайдан не испугают.

Самих же «зеленкометателей» задержали сразу: как оказалось, Луценко пытались атаковать аж четыре человека, включая одну женщину. В тот же день нападавших осудили за хулиганство. Трое отделались штрафами в 119 гривен, четвертый – предупреждением.

А вот последний на сегодняшний день скандал носит уже не зеленый, а модный в последнее время «голубой» оттенок, и связан с распространением порно. В нем фигурирует один из харьковчан-активистов Александр Чижов: как утверждают его соратники, 4 января мужчину прямо на улице «встретили» пятеро сотрудников УБОП, затолкали в машину и отвезли в райотдел, по дороге отобрав мобильный телефон. Чижова обвинили в распространении порнографии через соцсеть «ВКонтакте», но вскоре отпустили, приказав явиться на допрос в качестве свидетеля.

«Когда я пришел домой и вошел в Интернет, оказалось, что моя страничка на сайте «ВКонтакте» «взломана», и я не могу получить доступ к ней. Функция восстановления пароля тоже не работает», - рассказал Чижов.

Правоохранители же озвучили свою версию событий. Из сухого милицейского сообщения следует, что некий 23-летний харьковчанин пожаловался на то, что «неустановленный пользователь» зашел на его страничку в одной из соцсетей, разместил там видео порнографического содержания, а затем предложил встретиться. При встрече же «в настойчивой форме попытался склонить потерпевшего к однополому контакту». В итоге его задержали по подозрению в распространении порно.

«Во время допроса выяснилось, что мужчина уже длительное время не работает и находится на учете на бирже труда как безработный. К тому же, он не предоставил следствию никаких показаний относительно своей принадлежности к каким-либо политическим организациям и партиям, или поддержки общественных акций, связанных с деятельностью харьковского Евромайдана, - говорится в сообщении на сайте харьковской милиции. – В тот же день, после того, как мужчина был отпущен домой, в сети Интернет появилась информация со ссылкой на указанного гражданина о том, что он является активистом Евромайдана в Харькове».

Кстати, показательно, что, в случае с Александром Чижовым, милиция сработала куда быстрее, чем при расследовании остальных «околомайдановских» происшествий (за исключением, разве что, «зеленочной» атаки на Луценко). Задержали его в тот же день, когда поступило заявление от потерпевшего, тогда как с поджогами и нападением разбираются до сих пор.

В поддержку евромайдановца его соратники уже провели пикет возле РОВД. Активисты считают, что задерживать Чижова таким образом правоохранители не имели права, и настаивают на том, что его преследуют из-за гражданской позиции. А милиция тем временем продолжает расследовать дело, заведенное по ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление и сбыт порнографических предметов).

Пока стражи порядка разбираются с «клубничкой», пожарами и поножовщиной, цивильных харьковчан больше интересует, кому это нужно и зачем. Активисты считают, что целью атак является в первую очередь запугивание. Кроме того, неслабый удар пришлось выдержать после серии пожаров и бюджету местного Евромайдана, который формируется из пожертвований. При этом, рассуждая цинично, даже такие печальные поводы способствуют пиару. Весь декабрь харьковский майдан по количеству упоминаний в СМИ уступал, пожалуй, только киевскому, и сейчас, накануне первого Всеукраинского форума Евромайданов, запланированного на 11-12 января, это очень даже немаленький, пусть и крайне «своеобразный», плюс.

Сами активисты после первых ЧП утверждали, что на них нападали «провластные титушки», подконтрольные мэру Геннадию Кернесу и губернатору Михаилу Добкину. Правда, после очередного поджога уже упомянутый Дмитрий Пилипец заявил, что поступила другая информация: якобы за всеми атаками стоят спецслужбы – возможно, даже иностранные. Кроме того, есть версия и о причастности к «беспределу» радикальных политических организаций.

Мэр и губернатор все обвинения в свой адрес, естественно, отклонили. «Я уверяю, что никакого отношения власть в городе Харькове и, я убежден, в Харьковской области, не имеет ни к каким провокациям, которые совершены в отношении граждан Украины или в отношении их имущества», - сказал Кернес на следующий день после нападения на Пилипца.

Добкин был более категоричен: в своем микроблоге в Twitter он предположил, что нападения могут быть выгодны оппозиционерам. «Зачем сегодня современным нацистам поджигать Рейхстаг, если можно поколотить с десяток своих засвеченных в СМИ активистов и дело готово», - написал губернатор.

В итоге, вопрос «кто?» - остается открытым, равно как и окончательный ответ на вопрос «зачем?». Но, главное – чтобы, пока ищут виновников, не происходили новые инциденты. Ведь Форум Евромайданов в Харькове, и, тем более, сам Харьков – никак не украсят ни зеленка, ни, тем более, чья-то кровь.

Лариса Нарыжная, Харьков