Руководители Автомайдана извинились перед владельцем дома, который они пикетировали - МВД

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины и напомнили, что действия активистов у «дома Захарченко» были квалифицированы следователями как хулиганство.

Руководители Автомайдана пообещали владельцу дома больше не наносить вреда его имуществу, говорится в сообщении.

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По словам заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины Александра Гнатива, следователями в рамках ранее открытого уголовного производства проводилось расследование хулиганских действий, имевших место в селе Подгорье на Киевщине. Тогда участники Автомайдана дважды обклеивали забор и ворота домовладения, а также несколько дней пикетировали дом, который, по их мнению, принадлежит Захарченко. Следователи установили, что указанный дом министру не принадлежит.

Сегодня в милицию обратился владелец этого дома с заявлением о прекращении досудебного расследования по факту хулиганских действий возле его жилища. Свое обращение владелец домовладения объяснил тем, что он встречался с руководителями Автомайдана. Они извинились и пообещали больше не наносить вреда имуществу.

«Эти извинения были приняты, он не имеет претензий к лицам, участвовавшим в хулиганских действиях и повреждении имущества, и ходатайствует о прекращении досудебного расследования в уголовном производстве, – отметил Гнатив.

Как сообщали СМИ, 26 декабря активисты Автомайдана пикетировали дом Захарченко в селе Подгорье. Во время митинга они наклеивали на забор наклейки с лозунгами против министра, а также сделали краской надпись на воротах: "Здесь живет палач!". 5 января состоялся еще один пикет возле дома в Подгорцах, участники которого заклеили ворота этикетками с надписью "Собственность бандитов".

По данным LB.ua, милиция открыла уголовное производство по факту пикетирования активистами Автомайдана загородного дома Захарченко. По словам начальника пресс-службы областной милиции Николая Жуковича, "это уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 296 УКУ, то есть хулиганство".