Вехи недели. Янукович обозначил, Майдан спел, оппозиция обменялась мнениями

Новый год и Рождество считаются семейными праздниками, но политическая ситуация в стране позвала на Майдан сотни тысяч украинцев, которые по традиции хором спели гимн и терпеливо выслушали политиков, призывавших продолжить стояние и публично загадывавших свои политические желания. Майдану, у которого так и не появилось осмысленной программы действий, все чаще приходится реагировать ситуативно, действуя тактическими методами. Его комендант Андрей Парубий предполагает активизацию и протеста, и власти после Рождества, подчеркивая, что протестующие готовы к разным сценариям развития ситуации.

Виктор Янукович по очевидным причинам предпочел формат традиционного телеобращения, в котором выразил надежду, что испытания помогут стать Украине закаленной и выйти из кризиса более сильной. Интересно отметить, что переживать завершение самого сложного в новейшей украинской истории года (по определению Януковича) многие его однопартийцы отправились за пределы Родины. Там, по всей видимости, спокойнее и уютнее. Кстати, сомневаюсь, что горячие приверженцы интеграции с Россией массово отдыхали на ее просторах: как показывает опыт, на новогодних каникулах слуги украинского народа, независимо от политической ориентации, делают выбор между заокеанскими курортами и Старым Светом.

Временным затишьем в развитии кризиса попытались воспользоваться и те, кто рассчитывает использовать Майдан в качестве политического трамплина. Виталий Кличко, к примеру, подводя итоги политического года, высказался за выдвижение единого кандидата в президенты от оппозиционных сил. При этом находящуюся в состоянии нокдауна власть Кличко рассчитывает победить с привлечением максимума усилий, включая давление Запада на официальный Киев. Лидер «УДАРа» к этому собирается присовокупить всеукраинскую забастовку – эта форма давления на власть, достаточно распространенная в ХХ веке, определенно пришлась по душе Виталию Владимировичу, хотя он вряд ли понимает, насколько непросто ее реализовать в украинских реалиях.

Кличко ответили сразу несколько оппозиционеров. Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко выразил уверенность, что только его подзащитная способна победить Виктора Януковича даже на нечестных президентских выборах. Сама Тимошенко в новогоднем обращении призвала украинцев верить в реализацию мечты. Арсений Яценюк с телевизионного экрана и с трибуны Майдана напомнил о майском соглашении лидеров оппозиционных сил, договорившихся, что первый тур президентских выборов станет для них своеобразными праймериз для определения наиболее достойного противника Януковичу. При этом делать поправку на последние политические события, среди которых не только Майдан, но и заметная поляризация общества, оппозиционеры из «Батькивщины» делать не спешат, что заставляет усомниться в наличии у них стратегического мышления.

Интересно, что ВО «Свобода» предпочитает не делать громких заявлений относительно будущих выборов, а пытаться зарабатывать политические очки. Получается с переменным успехом. Факельный марш 1 января в столице, приуроченный ко дню рождения Степана Бандеры, вряд ли можно занести в актив этой политической силе. Инцидент со «свободовцами» Андреем Ильенко и Сидором Кизиным (нардеп и его адвокат были избиты неизвестными в центре Киева после выхода из райотдела милиции) вызвал волну возмущения, но не стал поводом для созыва нового всенародного вече.

Есть основания полагать, что Украина останется в центре повышенного внимания мирового сообщества. Наша страна будет председательствовать в СНГ, хотя де-юре не является членом Содружества. Анонсированная борьба за имплементацию правил свободной торговли и обеспечение свободного доступа к трубопроводам на постсоветском пространстве предполагает готовность вступить в конфликт с интересами России. Президент Европарламента Мартин Шульц подчеркнул, что двери ЕС открыты для Украины. Ситуация в нашей стране в конце января станет предметом для обсуждения во время традиционной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, однако уже сегодня понятно, что украинцы не хотят, чтобы их судьбу решали без их участия.

Евгений МАГДА