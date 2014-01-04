Оппозиция угрожает Пшонке отставкой, если активистов Майдана не освободят до 10 января

Оппозиция будет инициировать отставку генерального прокурора Украины, если активисты Майдана не будут освобождены из-под стражи до 10 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил народный депутат от ВО “Батькивщина” Павел Петренко.

По его словам, вопреки действующему закону об освобождении от ответственности участников массовых акций, судьи Печерского суда и ряда других судов до сих пор не приняли решение об освобождении из-под стражи активистов Евромайдана Ярослава Притуленко, Андрея Дзиндзи и Виктора Смолия. Кроме того, не закрыты уголовные и административные производства еще против 9 активистов, которые находятся на свободе. Петренко отметил, что в случае, если эти люди не будут реабилитированы до 10 января включительно, оппозиция будет инициировать сначала внеочередное заседание парламентского комитета по вопросам верховенства права и правосудия, а затем рассмотрение в Верховной Раде на ближайшей пленарной неделе, которая начнется 14 января, вопроса об освобождении от должности судей, которые продолжают удерживать под стражей и под следствием активистов Майдана, а также вопрос политической ответственности генерального прокурора Виктора Пшонки, который в порядке прокурорского надзора должен принять меры по освобождению и реабилитации активистов Майдана.

Петренко уточнил, что, в первую очередь, речь идет о судьях Печерского районного суда Киева, а именно судьи Гладун, председателя Печерского суда Инны Отрош. Также речь идет о судьях Шевченковского районного суда Киева.

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“На заседании комитета, которое состоится сразу после праздников, если до этого времени не освободят активистов, мы поставим вопрос о привлечении к ответственности судей и об их освобождении от должности в связи с нарушением ими присяги. Мы вынесем этот вопрос в сессионный зал, чтобы Верховная Рада освободила этих судей от должности конституционным большинством. Также мы обращаемся к генпрокурору с требованием вмешаться в дела Дзиндзи, Притуленко и Смолия, и в рамках прокурорского надзора, не ожидая решений судов, он должен освободить этих активистов из-под стражи. Если это не будет сделано, мы поставим вопрос об ответственности генпрокурора за прямое невыполнение закона”, - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзю задержали во время провокаций на улице Банковой 1 декабря. Тогда же был задержан и Притуленко.

9 декабря задержали адвоката Дзиндзи – Виктора Смолия. Адвокат пошел в прокуратуру с одним из активистов, которого избили 30 ноября на Майдане, и оттуда уже не вышел.