Сбитый активистом Автомайдана инспектор ГАИ госпитализирован, у него - несколько травм

Сотрудник Госавтоинспекции, которого в центре Киева сбил участник Автомайдана, госпитализирован.

Об этом сообщило Управление по связям с общественностью МВД Украины.

Согласно сообщению, у 36-летнего гаишника диагностированы закрытая травма груди, ушибы коленного сустава и позвоночника.

По предварительным оценкам медиков, травмы определены к категории средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 января, в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили, что участник Автомайдана сбил начальника столичного батальона ГАИ.

Как сообщалось, во время движения колонны участников Автомайдана сотрудник ГАИ пытался разъяснить водителям недопустимость создания затора, поскольку они остановились, включив на своих авто сигнализацию аварийной остановки.

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В это время один из водителей начал двигаться на автомобиле, зацепил зеркалом инспектора ГАИ и «протащил его несколько метров по проезжей части», заявили в ГУ МВД, добавив, что после этого, не останавливаясь, водитель продолжил движение по ул. Владимирской в направлении станции метро «Золотые ворота».

Как отметили в милиции, там автомобиль нарушителя был заблокирован транспортными средствами инспекторов ДПС, однако водитель пересел в другой автомобиль участника акции протеста и уехал с места происшествия.

При этом, в оппозиции опровергают информацию милиции о наезде участника Автомайдана на инспектора ГАИ в Киеве.

Согласно сообщению пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода», на самом деле, гаишник подошел к автомобилю, который двигался с чрезвычайно низкой скоростью, оторвал боковое зеркало и упал, сделав вид, что якобы его сбила машина.