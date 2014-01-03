Тюремщики рассказали, когда рассмотрят заявление Тимошенко о смягчении режима

Заявление осужденного экс-премьера Украины Ю.Тимошенко находится в администрации Качановской исправительной колонии и будет рассмотрено в январе текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Заявление осужденной Ю.Тимошенко находится в администрации Качановской исправительной колонии (№ 54) и будет рассмотрено в соответствии с требованиями действующего законодательства на очередном заседании наблюдательной комиссии в январе текущего года", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил, что администрация Качановской колонии планирует отказать его подзащитной в удовлетворении заявления о смягчении режима содержания, написанного ею 30 декабря.

Напомним, Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.