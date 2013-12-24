Украина продолжит движение по пути модернизации - Янукович

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, это он подчеркнул во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.

«Мы шли и будем идти по этому пути. Мы будем модернизировать нашу страну по всем направлениям, по которым мы наметили», - сказал Янукович.

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В то же время, по его словам, реализация реформ зависит от финансирования. «Насколько нам будет хватать наших средств, настолько мы быстро будем реформироваться», - отметил он.

Янукович отметил, что в первом полугодии 2014 года планируется построить пять перинатальных центров, таким образом их количество увеличится до семнадцати. Как подчеркнул Президент, благодаря работе перинатальных центров снизились показатели детской и материнской смертности.

Он подчеркнул, что продолжится реформа скорой помощи. «Те машины, которые работают сегодня, намного лучше оборудованы, они имеют необходимый перечень медикаментов, врачи более подготовлены», - сказал Янукович и добавил, что государство работает над созданием мотивации для будущих врачей. «Не хватает сегодня врачей, их надо учить. Мы создаем мотивации для них», - подчеркнул Янукович.

Касаясь вопроса дорожного хозяйства, он отметил, что в 2014 году особое внимание будет уделено строительству местных дорог. По словам Президента, будет выделено больше средств, чем в текущем году.

Виктор Янукович сообщил, что в следующем году планируется увеличение финансирования развития регионов.