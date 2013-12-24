Янукович провел встречу с кандидатами на должности председателей РГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на встрече Янукович подчеркнул, в частности важность эффективного развития территорий и их экономического роста.

«Хотел бы вам пожелать, чтобы вы по-хозяйски посмотрели на те регионы, в которых вы будете работать, - на структуру экономики этих регионов, увидеть конкурентные преимущества», - сказал Президент.

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По его словам, механизмом для реализации этой задачи должно стать государственно-частное партнерство, содействие развитию социально ответственного бизнеса.

«Вы должны вместе работать над улучшением условий жизни людей», - подчеркнул Янукович.

По его словам, идет речь, прежде всего, о создании надлежащих условий в медицинских, учебных заведениях. «Социальная сфера должна быть под вашим пристальным надзором», - подчеркнул он.

Президент также подчеркнул необходимость сотрудничества с общественностью, постоянного еженедельного информирования населения о работе местной власти и обязательного общения с гражданами.

Также Виктор Янукович отметил важность организации еженедельного графика приема граждан и совместного поиска путей решения проблемных ситуаций. «Это очень важная составляющая вашей работы», - сказал он.

Президент пожелал кандидатам на должности председателей районных государственных администраций успешной работы и поздравил их с наступающими новогодними праздниками. Глава государства пожелал им работать так, «чтобы люди всегда ощущали, что власть действует и способна действовать эффективно. Это все будет зависеть только от вас», - подчеркнул Янукович.