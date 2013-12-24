Янукович провел встречу с кандидатами на должности председателей РГА
Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, на которой очертил свое виденье текущей ситуации и задачи по работе в направлении модернизации страны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на встрече Янукович подчеркнул, в частности важность эффективного развития территорий и их экономического роста.
«Хотел бы вам пожелать, чтобы вы по-хозяйски посмотрели на те регионы, в которых вы будете работать, - на структуру экономики этих регионов, увидеть конкурентные преимущества», - сказал Президент.
Читайте также: Валенса: Янукович хитрый, он хорошо "играет" с Россией и ЕС
По его словам, механизмом для реализации этой задачи должно стать государственно-частное партнерство, содействие развитию социально ответственного бизнеса.
«Вы должны вместе работать над улучшением условий жизни людей», - подчеркнул Янукович.
По его словам, идет речь, прежде всего, о создании надлежащих условий в медицинских, учебных заведениях. «Социальная сфера должна быть под вашим пристальным надзором», - подчеркнул он.
Президент также подчеркнул необходимость сотрудничества с общественностью, постоянного еженедельного информирования населения о работе местной власти и обязательного общения с гражданами.
Также Виктор Янукович отметил важность организации еженедельного графика приема граждан и совместного поиска путей решения проблемных ситуаций. «Это очень важная составляющая вашей работы», - сказал он.
Президент пожелал кандидатам на должности председателей районных государственных администраций успешной работы и поздравил их с наступающими новогодними праздниками. Глава государства пожелал им работать так, «чтобы люди всегда ощущали, что власть действует и способна действовать эффективно. Это все будет зависеть только от вас», - подчеркнул Янукович.