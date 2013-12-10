ЕС готов к диалогу с Россией, но не к трехсторонним переговорам - Фюле

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле заявил на сессии Европейского парламента в Страсбурге, которая среди прочего рассматривала вопрос “Восточного партнерства”, в частности Украины.

“Мы хотим использовать наш диалог с Россией, чтобы объяснить, что Соглашение с Украиной не навредит экономическим интересам России. Тем не менее, само по себе Соглашение является двусторонним вопросом между ЕС и Украиной. И, как сказал Президент (Еврокомиссии) Баррозу в Вильнюсе, время ограниченного суверенитета в Европе прошло”, - сказал Фюле.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

Правительство Украины предложило ЕС и России провести трехсторонние переговоры в формате ЕС-Россия-Украина. Россия согласна принимать участие в таких переговорах, ЕС - нет.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

Сегодня, 10 декабря, по результатам встречи с Президентом Виктором Януковичем экс-Президент Леонид Кравчук заявил, что Украина будет проводить консультации по вопросу доработки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в двустороннем формате.

«Это будет двусторонняя комиссия — с одной стороны Европейский Союз, с другой стороны — Украина. Но когда будут обсуждаться вопросы, связанные с отдельными товарными группами, которые могут привести к некоторым экономическим потерям для России, для Украины, для других сторон, то тогда будут привлекать Россию, но комиссия будет двусторонней», - отметил экс-Президент.