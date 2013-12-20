Путь Украины в Европу можно заблокировать, отложить, но не сделать невозможным - Ромпей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент Европейского совета Герман ван Ромпей заявил на пресс-конференции после завершения саммита лидеров 28 стран - членов Евросоюза.

“Будущее Украины лежит в Европе. И кто-то может попытаться замедлить этот процесс, заблокировать его, но, в конечном итоге, никому не удастся его отвратить”, - сказал он.

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По словам Ромпея, Евросоюз сожалеет в связи с решением украинской власти не подписывать в ноябре Соглашение об ассоциации с ЕС, “но будущее наших отношений долгосрочное, и его не смогут скомпрометировать кратковременные расчеты”.

Он также сказал, что Киев не должен делать выбор между Москвой и Брюсселем. «Мы четко дали понять, что отношения с партнерами не строятся за счет России - даже наоборот, это будет в интересах России», - сказал Ромпей.