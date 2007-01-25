В Польше не знают точно, кто представляет Украину

Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что ситуация, которая сложилась вокруг неоднозначной трактовки в Украине статуса министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, не добавляет уверенности международным отношениям Украины.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, как на уровне международных отношений воспринимается ситуация с министром иностранных дел Б.ТАРАСЮКОМ и не отражается ли она на имидже Украины и на ее отношениях с внешними партнерами.

“Конечно, это отражается на международных отношениях Украины, потому что мы, откровенно говоря, не уверены – кто представляет Украину”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ, добавив, что вопросы, наподобие “кто имеет полномочия выступать за Украину” и “насколько это позиции согласованные”, возникают.

Посол пожелал украинской стороне как можно скорее найти выход из этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании указанного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве осуществить определенные действия.

5 декабря 2006 года постановлением судьи Шевченковского районного суда г. Киева по заявлению истца обеспечен административный иск путем приостановки действия этого постановления Верховной Рады Украины.

5 декабря Президент Украины подписал Указ, согласно которому Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности.

4 января 2006 года Апелляционный суд Киева отменил постановление судьи Шевченковского райсуда столицы от 5 декабря 2006 года о приостановке действия Постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины, удовлетворив апелляционную жалобу представителя Верховной Рады Украины на это постановление, и направил дело на рассмотрение по существу в Шевченковский районный суд Киева.

10 января 2007 г. МИД Украины распространило комментарий, в котором отмечалось, что несмотря на решение Апелляционного суда Киева, Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять должностные обязанности министра.

15 января Б.ТАРАСЮК отбыл с двухдневным визитом в Чехию. Премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Б.ТАРАСЮК не сообщил главе правительства об этом визите. В тот же день пресс-служба Кабинета министров Украины заявила, что Б.ТАРАСЮК освобожден от должности министра иностранных дел Украины, поэтому он не уполномочен на осуществление официального зарубежного визита, и что премьер-министр Украины обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с указанными действиями Б.ТАРАСЮКА.