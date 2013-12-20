Оппозиция еще не решила, пойдет ли на круглый стол к Кравчуку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер ВО «Свобода» Олег Тянгибок сказал журналистам.

Тягнибок напомнил, что оппозицию на этот круглый стол так и не пригласили, а только предоставили информацию о том, что сегодня состоится второй тур этого круглого стола. “Никаких приглашений у нас не было”, - добавил он.

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“Они организуют круглый стол, нас не приглашают. Если мы не придем, будут обвинять, что мы не пришли. Может они, не хотят видеть на том круглом столе?”, - сказал Тягнибок и добавил, что сейчас оппозиция будет выяснять, “что к чему”.

“Думаю, в течение нескольких часов мы примем решение, будем мы там или не будем. Мы не знаем, будет ли Президент там. Идти на круглый стол, когда там нет Президента, смысла нет”, - сказал Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, в Национальном дворце искусств “Украина” о 15.00 начнется очередное заседание общенационального круглого стола «Объединим Украину». Круглый стол инициирован первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком.

13 декабря заседание круглого стола состоялось при участии нынешнего Президента Виктора Януковича.

Кравчук предложил участникам круглого стола разработать меморандум понимания. Он отметил, что в ходе заседания раздается много заявлений и предложений относительно выхода Украины из кризисной ситуации. Кравчук предложил участникам круглого стола направить в рабочую группу представителей, которые и разработают соответствующий меморандум.