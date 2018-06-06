Евромайдан: День достоинства в ожидании ночи провокаций

Накануне, в субботу, в столице состоялся митинг в поддержку действий нынешней власти. От 20 до 60 тысяч человек, собравшихся, по разным оценкам, на Европейской площади Киева, несколько часов слушали выступления народных депутатов от Партии регионов, премьер-министра Николая Азарова и нескольких певцов.

«Европейские ценности» в понимании Партии регионов

Провластные парламентарии, главным образом, убеждали митингующих в том, что в двухстах метрах от них, на Майдане Независимости, десятки тысяч людей – сторонников оппозиции – жестоко обманываются в обещаниях представителей парламентского меньшинства, заразились национализмом, всех инакомыслящих считают «москалями» и сутками кричат «бандеровские» лозунги. «Кто такой Кличко? У него бизнес в Германии и он платит налоги в Германии. Эти налоги идут на пенсии ветеранам Вермахта», - заявила со сцены народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.

В то же время, глава правительства пугал участников провластной акции «страшными» европейскими ценностями. «На Майдане рассказывают сказки о том, что подписали соглашение, и завтра можно будет без виз в Европу ездить. Ничего подобного. Потому что для этого нужно будет выполнить условия ЕС. А это – узаконить однополые браки, принять закон о равенстве сексуальных меньшинств… Второе условие – мы должны ввести биометрические паспорта, собрать у всех украинцев отпечатки пальцев», - рассказывал Николай Азаров.

Европейская площадь, естественно, возмутительно гудела от «беспардонности» требований европейцев. «Кому-то сегодня хотелось бы унизить нашего президента, который взял на себя ответственность за будущее страны. Мы никому не дадим унизить ни президента, ни нашу политическую силу. Мы хотим, чтобы с нами считались», — вещал со сцены лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, намекая, что унизить главу государства больше всех хотят как раз европейцы.

Помощь от Путина и благодарность США

Апофеозом Антимайдана стало выступление народного депутата от Партии регионов Григория Смитюха, который призвал участников акции обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. «Россия – большая страна и Владимир Путин — большой, влиятельный человек… Давайте обратимся к Владимиру Владимировичу, давайте его призовем, что сегодня Украина нуждается в помощи», — сказал депутат и начал скандировать «Путин! Путин!»…

Стала призывать Путина и Европейская площадь. Благо, на призыв регионала откликнулись отнюдь не все присутствующие. Хотя Смитюху это не помешало заявить куда-то в декабрьское небо: «Владимир Владимирович, мы сегодня обращаемся к вам, мы нуждаемся в помощи и поддержке».

Как бы там ни было, участники Антимайдана объявили свою акцию бессрочной, но около пяти вечера в субботу почти все разошлись. Часть из них, те, кто не уехал накануне вечером, в воскресенье «митинговали» в Мариинском парке. Уже традиционно – в окружении милиции, которая никого не впускала и почти никого не выпускала.

Немногим более 10 тысяч человек слушали выступления народных депутатов от Партии регионов Михаила Чечетова и Нестора Шуфрича, которые благодарили собравшихся за поддержку президента Виктора Януковича. Шуфрич также пояснил, почему митинг переместился с Европейской площади в Мариинский парк: мол, это стало необходимостью, дабы избежать провокаций.

«Нет таежному союзу»

В то же время, воскресный Евромайдан собрал более ста тысяч человек. Украинцы, по-прежнему, выходят с требованиями освобождения задержанных после 1 декабря, наказания виновных в избиении мирных граждан сотрудниками спецподразделения «Беркут» и отставки Кабмина.

Впрочем, эти требования все больше нивелируются оппозиционными политиками. К примеру, 15 декабря Евромайдан принял резолюцию, в которой потребовал от президента «выпустить на свободу всех политически репрессированных». При этом, в резолюции появился небольшой пунктик: «репрессированных как в предыдущие годы, так и в последнее время». Грубо говоря, за обязательным освобождением всех, кто был избит «Беркутом», а после – задержан, незаметно снова появилась тень Юлии Тимошенко. Более того, в документе говорится, что выполнение этого требования – одна из предпосылок переговоров оппозиции с властью.

Помимо этого, в резолюции Евромайдан призвал президента не подписывать в Москве 17 декабря никаких соглашений о присоединении Украины к Таможенному союзу. «17 декабря в 18 часов Майдан соберет очередное Народное вече, чтобы сотни тысяч людей самим своим присутствием предостерегали президента от акта государственной измены. А, в случае, если он проигнорирует наше предупреждение, чтобы мы могли принять оперативные решения для защиты суверенитета Украины и самого права на ее существование как независимого государства», - говорится в тексте резолюции.

Напомним, 17 декабря в Москве состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина. И, по словам членов правительства и президента Украины, на заседании планируется подписание лишь рядовых документов о стратегическом сотрудничестве в ряде отраслей экономики.

Собственно, о подписании соглашения о вступлении в ТС со сцены на Евромайдане заговорили сами оппозиционеры. «Мы должны четко сказать Москве, что мы не ваша колония… Нам не нужен царь, нам нужно изменить всю систему власти», - сказал лидер «Третьей республики» Юрий Луценко.

«Мы должны не дать Януковичу подписать соглашение о вступлении в Таможенный союз… Если соглашение будет подписано, то он может оставаться в Москве, а в Киев не возвращаться. Потому что, если соглашение о продаже Украины будет подписано, мы его здесь тепло встретим», - вторил ему лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«17 декабря для нас, украинцев, будет чрезвычайным днем. Мы должны стоять здесь, на Майдане в Киеве и в других регионах, чтобы сказать свое «нет» «Таежному союзу» под руководством Кремля… Президент должен услышать: «нет любым таежным союзам, украинцы против!», - заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Возможна ли перезагрузка власти

О текущих целях Евромайдана больше других говорил, пожалуй, только лидер УДАРа Виталий Кличко. По его словам, тот факт, что гражданское общество продолжает отстаивать свои права на площади, уже привело к двум победам Майдана. Во-первых, милиция больше не осмеливается разгонять людей на площади. Во-вторых, отдельные виновные в избиении студентов 30 ноября уже названы.

В оппозиции признают, что озвученные фамилии «виновников» организации жестокой «зачистки» Майдана «Беркутом», - только вершина айсберга. Поэтому, участникам протеста следует добиваться перезагрузки власти. А именно: досрочных выборов президента и парламента.

Со своей же стороны лидеры оппозиционных сил пообещали всеми силами добиваться отставки правительства в Верховной Раде. «На следующей неделе мы всеми средствами и методами будем добиваться или голосования за отставку правительства, или письменного заявления премьера об отставке и уходе на пенсию с персональной пенсией 1124 гривны», - пообещал со сцены Арсений Яценюк.

Как это будет происходить – загадка. Ведь на минувшей пленарной неделе парламент уже провалил голосование вотума недоверия Кабмину, обеспечив действующему правительству «иммунитет» до следующей сессии Верховной Рады (в феврале). Впрочем, лазейки в украинском законодательстве никогда не заканчиваются. Если депутатам от оппозиции удастся договориться с представителями КПУ, некоторыми внефракционными парламентариями и частью Партии регионов, «отойти» от регламента не составит труда. К тому же, 17 декабря премьер-министру «стукнет» 66, а предельный возраст для госслужащего – 65 лет.

В ожидании провокаций

Тем временем, на Евромайдане всерьез обеспокоены возможными провокациями. Так, в воскресенье площадь всполошила новость о смерти одного из митингующих. Однако в Шевченковском райуправлении столичной милиции сообщили, что мужчина 1959 года рождения, которому стало плохо на площади, умер во время транспортировки в больницу. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Впрочем, от темы возможных провокаций не дает отказаться ни существующий неподалеку Антимайдан в Мариинском парке, ни разнообразные слухи, которые разносятся по площади, как от представителей оппозиции, так и со страниц СМИ. К примеру, одной из распространенных «страшилок» воскресного дня стали рассказы о том, что в Киев массово привозят людей «уголовной внешности». Поэтому, чтобы не допустить возможных провокаций, охрана Евромайдана значительно усилила свои блок-посты, укрепила баррикады и проводила жесткий фейс-контроль.

Подобное, впрочем, не удивительно. После восьмичасового ужаса, который украинцы на Евромайдане испытали на главной площади страны в ночь с 10 на 11 декабря, люди в центре Киева находятся в постоянном напряжении. И, несмотря на обещания властей не повторять подобного, днем и ночью на Майдане остаются дежурить десятки тысяч людей.