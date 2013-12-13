Баррозу: Если демонстрация мирная, не должно быть места применению силы

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призывает стороны, имеющие отношение к кризису в Украине, избегать радикализации. Как сообщает Радио Свобода, об этом он сказал во время визита в Колумбию.

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«Если демонстрация мирная, не должно быть места применению силы. Я говорил Президенту Януковичу, что нужно уважать свободы людей... Я призываю все стороны в Украине избегать радикализации и проявить сдержанность, потому что это очень важно для страны», – подчеркнул Баррозу.