Евромайдан глазами жителей Донецка

Да, мнения Донецка в отношении геополитического выбора бывают диаметрально противоположными. Однако, после разгона мирного митинга студентов сотрудниками спецподразделения «Беркут» 30 ноября, часть приверженцев Таможенного союза стали сторонниками Евромайдана. Они даже вышли на митинг к памятнику Шевченко, дабы выразить несогласие с действиями власти, позволившей «зверски избивать детей».

«Есть вещи, которые можешь простить, есть вещи, которые через силу переступишь, но есть такие, которые будут последней каплей… Дело ведь не в политике, а в правовых основах государства. Я много видео посмотрела о разгоне разных демонстраций в разных странах. Да, и там могут действовать жестко, но, чтобы бить лежачих, иногда вчетвером, тащить людей за шарфы по земле... Такого я не видела нигде. Я знаю, что ситуацию могли провоцировать с обеих сторон, но этот разгон мирной акции, лично для меня, уже ничто не сможет перевесить», - рассказала УНИАН одна из участниц донецкого Евромайдана, которая, впрочем, считает, что «Украине пока рано в Европу».

В свою очередь, ярые противники акции протеста в Киеве, руководствуются, в основном, тремя аргументами. Во-первых, они считают, что «Донбасс всех кормит, а они бездельничают и митингуют». Во-вторых, некоторые жители Донецка уверены, что те, кто выходят на площади других городов «хотят в Европу, где уничтожен институт семьи с разрешением однополых браков». И, в-третьих, оценивая требования майдановцев, считают, что «мы кровно повязаны с Россией и эти узы не разорвать».

Таким образом, кто-то из жителей Донбасса настроен решительно против нынешних митингов, кто-то просто более прагматичен и пытается опираться на трезвый расчет и искать выгоду для страны (пусть и основываясь, скорее, на последних заявлениях правительства), а кто-то руководствуется в своих оценках исключительно эмоциями. УНИАН предлагает читателям ознакомиться с мнениями всех сторон: противников Евромайдана в столице, его сторонников и вовсе равнодушных.

Мнения «за»: «урвався терпець»

Дмитрий (студент Донецкого национального университета, 21 год):

Я, конечно, за Евромайдан. Вообще, странно, что и в Донецке появился свой Евромайдан. Странно не потому, что здесь нет сторонников евроинтеграции, а потому, что, традиционно, люди у нас пассивны и аморфны. Тот факт, что несколько сотен людей каждый день выходят на улицу, показывает, что «терпець урвався».

А на комментарии российских СМИ о том, что студенты не понимают, за что они борются, могу сказать, что вот как раз студенты это и понимают. У них нет разочарования, поэтому они верят и выходят. У меня практически нет знакомых, которые, пожив в Европе, скептически относились бы к Евросоюзу.

Вячеслав (учитель, 49 лет):

Я – за Европу, за европейские ценности и за Евромайдан. Каждый украинец знает, в каком состоянии находится наша система образования. В школах учителя работают за нищенскую зарплату, в вузах – почти тоже самое. Кроме того, в школах все старое – парты, мебель... О наглядных пособиях и говорить нечего, все выпрашиваем у родителей. А обеспечение ВУЗов разве на «европейском» уровне? Почти все современное оборудование, которое есть в наших школах и ВУЗах, разработано и произведено не в Украине и не в России, а в странах Европы и мира – от телевизора и принтера до мультимедийных устройств…

Да, преподаватели могут подготовить хорошего специалиста, но что дальше? А дальше каждый из моих учеников, чтобы чего-то достичь в жизни, мечтает получить европейский диплом. К сожалению, пока премьер-министр и президент вдалбливают народу, что в Евросоюз надо идти постепенно, их дети хорошо «упакованы». Министры и чиновники давно учат своих детей в Европе, а детям простых смертных остается об этом только мечтать.

Вот, заробитчане, волею судьбы оказавшиеся «за бугром», не очень-то торопятся возвращаться. Почему? Потому что хотят жить по-человечески. А нам чиновники пудрят мозги про Европу, которая нас «поглотит». Господи, да скорее бы! Тогда хоть наши «бояре» меньше нас грабить будут… Поэтому я – за всех, кто сегодня в Киеве вышел на Евромайдан.

Анастасия (в декретном отпуске, 26 лет):

Я, конечно, за Евромайдан. Так как у меня годовалый ребенок, я, к сожалению, не частый гость донецкого Евромайдана. Но на днях у меня получилось «подежурить» несколько часов. Именно подежурить: постоять еще с несколькими активистами утром, тогда, когда нет митинга и тогда, когда большинство людей говорит: «В Донецке не более 5 человек собираются на Евромайдан».

Скажу сразу, после трехчасового стояния на морозе, еще больше начала восхищаться людьми, которые проводят на майданах несколько дней. Это тяжело. Очень тяжело и нужно иметь большое мужество, чтобы, несмотря на холод и усталость, отстаивать (в прямом смысле этого слова) свои права.

Не могу сказать за всех, скажу о себе. Я стояла не для того, чтобы кто-то что-то подписал или не подписал, не для того, чтобы кто-то победил, а кто-то проиграл. Я стояла для себя. Для своего ребенка. Для того, чтобы власть (хоть нынешняя, хоть будущая) не забывала, кто доверил ей управлять страной. Чтобы власть понимала, что мы не будем молча сидеть и смотреть, как рушится наша страна. Я уверена, что даже один человек может изменить ситуацию в Украине. И тут важно не количество, а качество. Евромайдан – это качество жизни, это отсутствие страха и четкое видение своего будущего.

Роберт Григорьевич (шахтер-пенсионер, 75 лет):

Я – за евроинтеграцию, за Евромайдан. Я – бывший главный инженер шахты, хорошо знаю производство. Нам нужно перенимать передовой европейский опыт. Ведь у нас громадные резервы! Главное наше богатство – земля, сеть железных дорог, транспорт... Мы находимся между Азией и Европой, это нужно использовать.

Мой сын, которому 51 год, 8 лет назад уехал работать в Италию строителем. Говорит, что если ты добросовестно работаешь, будешь иметь не только хорошую зарплату, но и 13-ю в конце года, а условия работы не идут ни в какое сравнение с нашими. Когда он приезжает на машине в отпуск, я спрашиваю: как он одной фразой мог бы сказать о том, что его встречает в Украине. Он отвечает: «Хамское отношение к людям».

У нашей власти хамско-ханское отношение к людям. Они не видят в нас людей, им нужны только деньги. Страна рассыплется, если ничего не изменить.

Любовь (пенсионерка):

Я – за тех, кто сегодня стоит в Киеве на Евромайдане, потому что хочу, чтобы мы жили по ценностям Евросоюза, чтобы люди у нас не были такими бесправными, чтобы могли найти нормальную работу. За это у меня болит душа.

Вот вы, журналисты, раскрываете какие-то криминальные схемы, а реакции власти – никакой, ничего не меняется. Мы привыкли к беспределу, нас уже не удивляет разгул коррупции, взяточничества, нас превратили в рабов, а мы молчим.

Президент вроде шел в Европу, и вдруг остановился, мол, нужно провести модернизацию. Но ведь сейчас практически ничего нет государственного! На телевидении премьера спрашивают: почему в Украине миллиардеров столько, как в Европе, а ВВП на душу населения – самое низкое? А ответа нет.

Я рада, что Западная Украина так решительно вышла. Я никогда не была в Европе, но сегодня я поддерживаю Евромайдан, потому что против правил, по которым нас заставляют жить. Я хочу жить по европейским правилам. Чтобы не было в нашей стране насилия над людьми, чтобы мирных граждан по-зверски не били эти «беркутовцы».

Надежда (общественный деятель, 33 года):

У меня нет возможности поехать в Киев, поэтому я почти каждый вечер прихожу на донецкий Майдан. Меня очень радует, что эти протесты носят мирный характер. Люди уже давно стоят не за Евросоюз, или против России. Народ объединился ради общей цели – достойной жизни в своей стране, европейских ценностей и своих прав. Мне важно, чтобы вся Украина знала, что Донецк – с вами.

Татьяна (пенсионерка):

Я – за Евромайдан, за тех, кто сегодня отстаивает нашу свободу и наше право на европейский выбор. Вот премьер-министр сказал, что нам в Европу рано, мол, не готовы наши технологии. Ну, так и что нам теперь еще 20 лет на этих технологиях сидеть? Я давно и часто езжу в Польшу, и, реально, на моих глазах Польша возродилась. Раньше эта страна была в руинах, с упадочным сельским хозяйством, но сейчас ее не узнать, она ничем не отличается от Германии. Да, им первое время было трудно. Но и я готова терпеть трудности для того, чтобы мои трое внуков жили счастливо.

Татьяна (руководитель общественной организации, 31 год):

Приходя на Майдан в Донецке, мы хотим показать нашу искреннюю поддержку всем тем, кто стоит сейчас в Киеве. «Донецк с вами!», - говорим мы, когда приходим после работы на площадь, повязываем ленточки на одежду или ездим по городу в украшенных флагами машинах. Как сказала одна бабушка, которая передала продукты в Киев, мы говорим «Спасибо!» тем, кто стоит там сейчас и «за нас».

Хочется, чтобы люди из Киева, Львова и других регионов чувствовали, что мы, жители Донецка, тоже переживаем и молимся за Украину. На Майдане в Донецке можно встретить самых разных людей, каждый по-своему оценивает ситуацию, но, я думаю, все одинаково любят Украину и чувствуют себя неотъемлемой частью нашей страны.

Мнения «против»: «мы здесь, в Донбассе, пашем, а кто-то в Киеве прыгает»

Алена (работник заводоуправления Донецкого метзавода, 59 лет):

Всех, кто собрался на Евромайдане в Киеве, кроме гимна, объединяет только деструктив. Будто разрушить – то же самое, что построить... И нет рюриковичей, чтоб им поверить и «вручить» себя. Умные не хотят брать на себя ответственность за этих людей, только хитрые...

Поэтому люди топчутся на улице, мерзнут и поют. Никто из них не знает, какой должна быть страна, за которую будет не стыдно. Ведь им не стыдно на памятниках свастику рисовать, бить солдат, стоящих живой цепью, металлическими цепями по головам, поливать их бензином, кидать в них горящие головешки. Раз можно все списать на революционную ситуацию, так чего ж не списать? Да, студентов тоже избивали с особой жестокостью, которую можно объяснить только явным заказом или провокацией, уж не знаю, с чьей стороны. Сторон не осталось, есть только гуща, в которой и мы с вами.

Раиса (госслужащая, 35 лет):

Я – против митингующих, против Евромайдана в Киеве, потому что это бездельники. Донбасс работает и всех кормит. Ну, если бы собрались сторонники Евромайдана и вместо того, чтобы ерундой заниматься стали убирать у себя в подъездах, кормить бездомных людей, бросили бы свои силы на отстрел бездомных собак, занялись судьбой бездомных детей – вот это и был бы шаг в Европу.

Просто, делать дело всегда сложнее, чем заниматься каким-нибудь непотребством. В нашей стране главная проблема в том, что мы все валим на государство, вместо того, чтобы начать меняться с себя. Поэтому, кроме болтовни и бесполезных действий ни на что не способны.

Николай (шахтер, 50 лет):

Я не хочу в Евросоюз и против всяких майданов. Я шахтер с 20-летним стажем и еще не забыл, как у нас по указке из Европы провели реструктуризацию. Обещали манну небесную, а что получили? Шахты позакрывали, людей оставили без работы. Нет, я против такой Европы. Пусть сначала докажут, что мы от этого Евросоюза выиграем.

Угольная промышленность только-только начала в себя приходить, а тут новую затею подсовывают. Нет уж, не надо. Надо порядок со своим углем навести, а потом уж и на Европу поглядывать. И учить нас не надо, уже ученые, чем это может кончиться. Я вообще – за Россию, мы – соседи с общей историей и нам суждено быть всегда вместе.

Алексей (служащий, 55 лет):

Я не знаю даже, зачем нам этот Евросоюз, не понимаю, за что мерзнут люди на киевском Майдане? Меня, например, действительно, пугают эти однополые браки. К чему это вообще может привести? Это просто разрушение семьи, ее основ. Ведь наша страна станет придатком для Европы, это же очевидно. А еще мы утратим то, что у нас пока есть: нашу мораль, нашу веру.

Игорь (инженер на заводе, 42 года):

Нам нужно быть только с Россией. Потому что, если она введет свои санкции, на нашей промышленности можно ставить крест. Я не знаю, как это могут не понимать на Евромайдане те, кто митингует.

Я против этих митингов еще и потому, что мы здесь, в Донбассе, пашем, а кто-то в Киеве «прыгает» на Майдане. Пусть приезжают к нам и попрыгают в наших горячих цехах. Ведь мы продолжаем отчислять налоги, пополнять бюджет, который потом «попилят» и на Западную Украину тоже.

Антонина Хромова (депутат Донецкого областного совета от КПУ, 64 года):

Нам нечего делать в Евросоюзе. Потому что европейские ценности – это однополые браки, это и то, что сейчас африканцы торгуют возле Эйфелевой башни сувенирами и кричат, когда наших, русских, увидят: «Земляки, земляки!», и сувениры им продают. Вот это – европейские ценности... В Болгарию завозят голландские тепличные помидоры. То есть, в Болгарии сельское хозяйство уже на нуле. Вот это – европейские ценности.

Поэтому нам нужны не европейские, а общечеловеческие, гуманные ценности, которые бы защищали человека. Мы не возмущены действиями силовых структур (при разгоне Евромайдана 30 ноября). И нечего возмущаться!

Мнения равнодушных: «Майданы — это занятие для тех, кому нефиг делать»

Алексей (инженер, работник фирмы по установке систем видеонаблюдения в учреждениях, 27 лет):

Мне абсолютно все равно, что происходит в Киеве. О Евромайдане, как о существующем факте, узнал совсем недавно, и никак к нему не отношусь. Просто, у меня есть работа, круг своих занятий, своих увлечений... Может, потому что у меня нет еще семьи, нет еще детей, меня все это не интересует, не знаю.

Егор (совладелец небольшой сети магазинов бытовой техники, 38 лет):

Я равнодушен к Евромайдану и не придаю значения тому, что происходит в Киеве. По-моему, это молодежное занятие для тех, кому нефиг делать. Я не «за» и не «против», мне безразлично, чем и когда там все закончится.

Владимир (предприниматель, имеет небольшой производственный бизнес, 49 лет):

Евромайдан? Не знаю даже, как реагировать. Сейчас все непредсказуемо. Возмущение народное есть, но люди не видят лидера, не верят никому. И чем грозят нашему малому и среднему бизнесу перемены, пока не известно.

В последнее время, конечно, стало немыслимо тяжело работать – на предприятии постоянные необоснованные проверки контролирующих органов, постоянное выкачивание денег. Приходится открывать все свои бумаги – и «белую», и «черную» бухгалтерию, показывать, что нет прибыли, денег нет, но… проверяющие стоят намертво. И платишь, потому что «нужно наполнять бюджет». Да, еще 3-4 года назад такого не было. Но, не известно, что будет. И к чему приведет Майдан? Будет ли лучше, или, может, совсем весь бизнес рухнет. Я не знаю.

Максим (имеет свой небольшой бизнес в производстве рекламной продукции, 32 года):

Я – только из Киева. Мой вывод из происходящего такой: это все сделано, чтобы свергнуть власть. Эта «революция» фальшивая, и меня разочаровывает. Но, вот, если бы Янукович провел настоящие реформы, хоть на 10% от требуемого... Но он не смог. Поэтому не светит Украине никакой Евросоюз, и никакой Таможенный союз тоже.

К сожалению, в том, что происходит в нашей стране сегодня, виновны наши деды и родители. Куда они смотрели, начиная с 70-х годов, кого воспитывали? Вот и получаем результат. Нужно было бороться в 90-х, сейчас уже поздно. Потому что народ получает такого правителя, которого заслуживает.

А что касается Европы, то хорошо там, где нас нет. Поэтому, даже если будет подписана ассоциация с ЕС, наши олигархи свою долю в бизнесе народу не отдадут. Да, я не выступаю за наших «донецких» в руководстве страны. Но, по моему мнению, Украине нужен международный нейтралитет, как у Швейцарии. Тогда все будет отлично.

Елена Колгушева (Донецк, УНИАН)