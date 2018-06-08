Реакция регионов на штурм Евромайдана: Все на Киев

После того, как мирная акция протеста в Киеве всю ночь противостояла многочисленным атакам сотрудников милиции и ее спецподразделений, оппозиционные силы в регионах перешли к более решительным действиям, изменив формат митингов на местном уровне с обычной поддержки столичного Евромайдана на активизацию граждан для поездки на центральную площадь страны.

В частности, в среду утром городской голова Тернополя Сергей Надал, комментируя события сегодняшней ночи, призвал всех жителей города вместо работы не только выходить на Евромайдан в городе, а ехать в столицу. «Мы не можем оставить никакого шанса этой власти продолжать надругательство над народом. Все – на Киев. Все тернополяне, кто останется в городе, – выходите на площадь. Никто, кроме структур обеспечения жизнедеятельности города – школы, садики и больницы – не может выходить на работу», – заявил мэр.

После этого в городе была объявлена всеобщая мобилизация населения для участия в акциях протеста. С 8 утра были включены сирены тревоги, заработала системы оповещения гражданской обороны, а перед этим во всех церквях города устроили колокольный перезвон. Уже с 9 утра из Тернополя в Киев начали отправляться первые автобусы со сторонниками Евромайдана.

В свою очередь, координаторы львовского Евромайдана заявили, что намерены сформировать колонну из 50 автомобилей и микроавтобусов, которая отправится в Киев в поддержку столичных митингующих. «По маршруту движения к нам будут присоединяться автомобилисты из районов области, уже сейчас люди звонят и заявляют, что готовы на собственных машинах и микроавтобусах вместе с нами ехать в Киев, и могут взять всех желающих. Проблема заключается пока еще в недостатке средств на горючее. А желающих ехать в Киев есть – сотни автомобилистов», - рассказал УНИАН координатор львовского Евромайдана, представитель Общественной инициативы «Без оружия, без политики!» Иван Спринский.

Кроме того, в среду около 4 тысяч студентов учебных заведений Львова провели пикетирование прокуратуры Львовской области на проспекте Шевченко с требованиями прекратить уголовные производства против активистов Евромайдана.

Также сегодня стало известно, что фракция Партии регионов во Львовском городском совете прекращает свое существование. Два депутата горсовета от ПР написали заявления о выходе из фракции в связи с событиями, происходящими в стране. После этого в горсовете остался лишь один «регионал», а согласно регламенту горсовета, минимальное количество депутатов для формирования фракции должно составлять не менее трех.

Общегородская мобилизация людей на столичный Евромайдан также была объявлена в Хмельницком. По данным местной «Батькивщины», утром в столицу направились около 500 человек, молодежная организация оппозиционной партии также побывала на хмельницких рынках, где призвала предпринимателей присоединяться к акциям протеста в столице.

Мобилизацией граждан для отправки автобусами в столицу занялся и областной штаб национального сопротивления в Черновцах. Как сообщил УНИАН председатель штаба Иван Мунтян, в регионе решили оставить лишь несколько активистов, которые будут заниматься организационной работой по отправке людей в Киев и сбору денежных средств для нужд участников акции протеста в столице.

Сегодня вечером из Черновцов в Киев должна также выехать колонна местных таксистов. «Таксисты Черновицкой области сегодня двинулись в Киев в поддержку Майдана. К ним присоединятся коллеги из Каменец-Подольского, Хмельницкого, Винницы и Житомира. Таксисты будут ехать частично за собственные средства, частично расходы на топливо будет компенсировать штаб», - рассказал УНИАН член черновицкого штаба национального сопротивления Виталий Мельничук.

В то же время, в Ивано-Франковске под стенами облгосадминистрации сегодня прошло вече, где собравшиеся поддержали благотворительную акцию по сдаче крови нуждающимся на Евромайдане в Киеве. (Многие клиники в последние дни заявляют о дефиците донорской крови, в том числе киевский Охматдет).

А для проведения бессрочной сессии в столице на Майдан Независимости выехали депутаты Ивано-Франковского областного совета. «Сегодня наши депутаты едут на продолжение сессии. Я издал сегодня утром об этом распоряжение, в соответствии с которым второе бессрочное пленарное заседание с одним-единственным вопросом повестки дня, - о поддержке требований Евромайдана, поддержке самого Евромайдана», - заявил на вече председатель облсовета Василий Скрипничук.

Волынский облсовет сегодня не смог провести сессию для обсуждения ситуации в стране. В зале зарегистрировались лишь 33 депутата из 80 избранников. При отсутствии кворума состоялось собрание депутатов облсовета, на котором, после непродолжительного обсуждения, местные депутаты проголосовали за обращение к центральной власти. В нем, в частности, местная власть потребовала отставки президента Украины Виктора Януковича с должности Президента Украины. А в обращении к Верховной Раде содержится требование запретить деятельность Партии регионов и КПУ «как антигосударственных политических сил, которые дестабилизировали ситуацию в государстве».

В Полтаве сторонники Евромайдана в среду днем пикетировали облгосадминистрацию и областное управление милиции с требованием возвращения полтавского «Беркута» домой. Участие в акции приняли до 50 полтавчан, которые высказывали возмущение ночным штурмом Евромайдана силовиками. Пикетчики даже прорвались в здание ОГА и потребовали встречи с губернатором Полтавской области Александром Удовиченко. Пока они его ожидали, часть из них устроили «лежачий протест» на лестнице админздания.

А, пока протестующие из регионов массово «стекаются» в Киев, чтобы поддержать протест в столице, власть, пользуясь отсутствием ряда активистов на местах, начала наступление на оставшихся в регионах митингующих. К примеру, вечером в среду возле Черкасской мэрии милиция снесла палатку-гражданскую приемную народных депутатов Николая Томенко и Юрия Сиротюка, где был расположен Штаб национального сопротивления Черкасской области. Как передает корреспондент УНИАН, милиционеры ждали демонтажа палатки в двух автобусах.

По команде, они за минуту подбежали колонной к палатке и окружили ее двумя рядами. Кроме того, во время сноса, работники ГАИ перекрыли все подъезды к мэрии в центре Черкасс. Затем подъехал грузовик и, под прикрытием милиции, молодые люди в форме коммунальщиков начали загружать в кузов палатку и вещи оттуда. Защитники палатки безуспешно пытались забрать хотя бы некоторые свои вещи.

В милиции же, комментируя эту ситуацию, заявили, что сотрудники правоохранительных органов только исполняли решение Черкасского окружного административного суда от 6 декабря. Мол, этим решением до 25 января 2014 года запрещено пикетирование, пеший ход, демонстрации, сборы и другие мирные собрания на Соборной, «Дружбе народов», Театральной, Европейской площадях Черкасс и на площади возле Черкасского горсовета и прилегающих к ней территориях.

Вечером, уже после сноса палатки, на площади перед Черкасской мэрией начался митинг оппозиции в поддержку Евромайдана, на который собралось более 300 человек. Священники УПЦ Киевского Патриархата провели молебен за Украину. Они обратились к работникам милиции с просьбой не выполнять преступных приказов и не воевать с собственным народом.

В то же время, управление милиции в Черкасской области сегодня в очередной раз призвало граждан не совершать противоправных действий во время проведения мирных собраний граждан и не поддаваться на провокационные призывы о силовом захвате государственных зданий, сооружений и перекрытии движения.