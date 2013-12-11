"Беркут" ослабил оцепление Майдана со стороны Институтской
Правоохранители несколько ослабили оцепление Майдана Незалежности со стороны улицы Институтской
Правоохранители несколько ослабили оцепление Майдана Незалежности со стороны улицы Институтской.
Как передает корреспондент УНИАН, там теперь только одна шеренга “беркутовцев”, тогда как несколько часов назад были четыре.
На других подходах к Майдану, а именно: со стороны Дома профсоюзов и Европейской площади, милиции по-прежнему очень много.
Со сцены все время призывают киевлян присоединяться к Майдану. Люди по-прежнему могут пройти на Майдан со стороны Михайловской улицы и со стороны площади Льва Толстого.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.
МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.
В настоящее время народные депутаты и митингующие продолжают удерживать спецтехнику на улице Институтской. Они частными автомобилями перекрыли Институтскую ниже Банковой и улицу Ольгинскую.