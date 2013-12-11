Кличко уверен, что "жестокие действия власти" только прибавили Евромайдану решительности

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявляет, что бессмысленные и жестокие действия власти только прибавили людям решительности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил в комментарии журналистам на Майдане Незалежности.

Как подчеркнул Кличко, киевляне прибывают на Майдан, несмотря на все препятствия, которые предпринимают для этого правоохранители. «Люди бесстрашно отстаивают Майдан, который стал символом воли украинцев и их стремления жить в демократической европейской стране», - отметил он.

"Я горжусь украинцами - мы здесь, все вместе, выстояли ночь. Никто из людей не испугался и не ушел. Такие бессмысленные и жестокие действия власти только прибавили людям решительности. Киевляне все прибывают, - сказал Кличко. - Хотя их пытается не пускать ГАИ, закрыли центральные станции метро, а здесь стоят в оцеплении бойцы внутренних войск, которые тоже препятствуют людям пройти на Майдан. Несмотря на это, киевляне прибывают, и это очень важно. Я хочу призвать всех на Майдан", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что должна подняться вся страна - все майданы и площади, вся страна должна объявить забастовку этой власти. "После всего, что она натворила, эту власть нужно менять немедленно, пока она не зачистила всю Украину", - подчеркнул Кличко.

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По его словам, попыткой во второй раз разогнать Евромайдан Янукович закрыл путь к любым компромиссам, к которым призывали некоторые политики и общественные деятели.

"Компромиссов с головорезами и диктаторами быть не может. От них нужно избавляться. И сегодня вопрос номер один - однозначно отставка Януковича и всей его гнилой власти, - подчеркнул Кличко. - Странно будет отныне слышать о каких-то компромиссах в виде "технических правительств" или изменений Конституции. Это все будет манипуляцией и игрой в интересах Януковича и сохранения его власти. Ведь главное зло - это сам Янукович, все остальное - им создано".

Кличко подчеркнул, что его главная цель - полная смена власти и наказание всех без исключения виновных в зачистках Майдана и провокациях на Банковой.

Лидер «УДАРа» также призвал правоохранителей не применять оружие против людей. "Не делайте ошибок. Не применяйте оружие. Здесь мирные люди, граждане Украины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.

Сейчас народные депутаты и митингующие продолжают удерживать спецтехнику на улице Институтской.

Они на частных автомобилях перекрыли Институтскую ниже Банковой и улицу Ольгинскую.

Тяжелая техника пыталась проехать к Майдану Незалежности. Также депутаты не дают автомобилю МЧС со спецсредствами добраться до баррикад, чтобы их разбирать.