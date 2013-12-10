Нуланд дала понять оппозиции, что США пока не видят причин для санкций - СМИ

Об этом рассказал источник в руководстве одной из оппозиционных сил.

«На встрече с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд дала понять, что США не видят причин применять к украинской власти санкции», – заявил собеседник LB.ua.

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Напомним, сегодня заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с лидерами украинской оппозиции в захваченном Доме профсоюзов в Киеве.

Кроме Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока, на встрече также присутствовали Петр Порошенко и Юрий Луценко.

Нуланд приехала для переговоров по урегулированию сложившейся ситуации в стране.